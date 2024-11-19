Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины среди ветеранов сыграла поединок в поддержку ВСУ
Другие новости
19 ноября 2024, 08:06 |
293
0

Сборная Украины среди ветеранов сыграла поединок в поддержку ВСУ

Матч состоялся во Львове на стадионе «Скиф»

19 ноября 2024, 08:06 |
293
0
Сборная Украины среди ветеранов сыграла поединок в поддержку ВСУ
УАФ

Во Львове на стадионе «Скиф» состоялся благотворительный матч в поддержку Сил обороны Украины, в котором национальная сборная Украины среди ветеранов победила команду «Львовские львы» со счетом 4:2.

У победителей забитыми мячами отличились Эдуард Цихмейструк, Мирон Маркевич, Владимир Лысенко и Олег Шелаев, а на поле, кроме них, в составе звездной команды выходили Юрий Панькив, Андрей Полунин, Александр Косырин, Сергей Назаренко, Руслан Костышин, Андрей Воробей, Артем Старгородский, Виталий Самойлов, Иван Кривошеенко и Николай Ищенко.

Символический первый удар по мячу нанес Виталий Биляк. Мужественный парень полтора года назад во время выполнения боевой задачи потерял ногу и сейчас, проходя тяжелый этап реабилитации, активно занимается общественной деятельностью. В память Виталию от сборной ветеранов была подарена футболка с автографами игроков.

Организаторами матча выступили Всеукраинская спортивная ассоциация ветеранов футбола Украины, ООО «Агробизнес», Благотворительный фонд семьи Собуцких, Украинская ассоциация футбола и Львовский государственный университет физической культуры.

По теме:
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
ФК Маэстро – победитель турнира Медикап-2024
Маркевич удивлен, что игроки из УПЛ стали хуже играть в сборной
Украинская ассоциация футбола благотворительные матчи сборная Украины по футболу среди ветеранов Сергей Назаренко Руслан Костышин Андрей Воробей Артем Старгородский Виталий Самойлов Иван Кривошеенко Николай Ищенко Андрей Полунин Александр Косырин Юрий Панькив Мирон Маркевич Владимир Лысенко Олег Шелаев Эдуард Цихмейструк
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очень высокий уровень. Реакция испанцев на победу над Швейцарией
Футбол | 19 ноября 2024, 07:10 0
Очень высокий уровень. Реакция испанцев на победу над Швейцарией
Очень высокий уровень. Реакция испанцев на победу над Швейцарией

Луис де ла Фуэнте очень рад результату матча 6-го тура Лиги наций

Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Снукер | 18 ноября 2024, 08:53 0
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки

Марк Кинг также обязан оплатить 68,3 тысячи фунтов стерлингов

Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Футбол | 19.11.2024, 00:27
Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Их мечта сбылась. Сборная Сан-Марино забила аж 3 мяча и повысилась в классе
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Футбол | 18.11.2024, 12:08
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Футбол | 18.11.2024, 09:50
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
18.11.2024, 07:05 4
Снукер
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 1
Футбол
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
17.11.2024, 09:41 3
Бокс
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
18.11.2024, 02:02 2
Футбол
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 145
Футбол
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Больша разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Больша разница от первого боя
19.11.2024, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем