Сборная Украины среди ветеранов сыграла поединок в поддержку ВСУ
Матч состоялся во Львове на стадионе «Скиф»
Во Львове на стадионе «Скиф» состоялся благотворительный матч в поддержку Сил обороны Украины, в котором национальная сборная Украины среди ветеранов победила команду «Львовские львы» со счетом 4:2.
У победителей забитыми мячами отличились Эдуард Цихмейструк, Мирон Маркевич, Владимир Лысенко и Олег Шелаев, а на поле, кроме них, в составе звездной команды выходили Юрий Панькив, Андрей Полунин, Александр Косырин, Сергей Назаренко, Руслан Костышин, Андрей Воробей, Артем Старгородский, Виталий Самойлов, Иван Кривошеенко и Николай Ищенко.
Символический первый удар по мячу нанес Виталий Биляк. Мужественный парень полтора года назад во время выполнения боевой задачи потерял ногу и сейчас, проходя тяжелый этап реабилитации, активно занимается общественной деятельностью. В память Виталию от сборной ветеранов была подарена футболка с автографами игроков.
Организаторами матча выступили Всеукраинская спортивная ассоциация ветеранов футбола Украины, ООО «Агробизнес», Благотворительный фонд семьи Собуцких, Украинская ассоциация футбола и Львовский государственный университет физической культуры.
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