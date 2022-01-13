Милан
0 : 0
Дженоа
13.01.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Милан – Дженоа. Ключевой матч Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 января в 22:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии

  • 13.01.2022 22:00
  • 434 просмотра
  • 3 комментария
Милан – Дженоа. Ключевой матч Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

13 января в 22:00 состоится поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Дженоа».

Видеотрансляция поединка проводится на телеканале Футбол 1.

Милан – Дженоа. Ключевой матч Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Шевченко назвал состав Дженоа на важный матч против Милана

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 13.01.2022 21:58
    0
    3-1
    Ссылка
    Saar
    Saar, 13.01.2022 21:58
    0
    3-1
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 13.01.2022 21:52
    0
    Не думаю что это ключевой матч, тут без шансов, ключевой матч будет в чемпионате где нужно брать очки с Лацио.
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