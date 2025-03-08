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Англия
08 марта 2025, 16:45 | Обновлено 08 марта 2025, 17:11
976
0

Гол Шевченка помог Уотфорду U-18 остаться на втором месте в лиге

Клуб с украинцем в составе победил «Чарльтон» U-18

08 марта 2025, 16:45 | Обновлено 08 марта 2025, 17:11
976
0
Гол Шевченка помог Уотфорду U-18 остаться на втором месте в лиге
УАФ. Кристиан Шевченко

Молодежная команда «Уотфорд» U-18 одержала уверенную победу в выездном матче юношеского чемпионата Англии, одолев «Чарльтон» U-18 со счетом 2:0.

Голами в составе «шершней» отличились Кристиан Шевченко и Норвилл, обеспечив своей команде три очка.

Кристиан Шевченко является сыном Андрея Шевченко, обладателя Золотого мяча и президента УАФ.

Уотфорд» U-18 набрал 37 баллов и занимает второе место в чемпионате. В активе «Чарльтона» – 14 очков, клуб разместился на 11-й позиции.

U18 Premier League, 8 марта 2025

«Чарльтон» U-18 – «Уотфорд» U-18 – 0:2

Голы: Шевченко, Норвилл

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Андрей Шевченко Кристиан Шевченко Чарльтон Уотфорд чемпионат Англии по футболу детско-юношеский футбол
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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