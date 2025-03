Молодежная команда «Уотфорд» U-18 одержала уверенную победу в выездном матче юношеского чемпионата Англии, одолев «Чарльтон» U-18 со счетом 2:0.

Голами в составе «шершней» отличились Кристиан Шевченко и Норвилл, обеспечив своей команде три очка.

Кристиан Шевченко является сыном Андрея Шевченко, обладателя Золотого мяча и президента УАФ.

Уотфорд» U-18 набрал 37 баллов и занимает второе место в чемпионате. В активе «Чарльтона» – 14 очков, клуб разместился на 11-й позиции.

U18 Premier League, 8 марта 2025

«Чарльтон» U-18 – «Уотфорд» U-18 – 0:2

Голы: Шевченко, Норвилл

Goals by Shevchenko and Norville secure the win for the Under-18s 👊 pic.twitter.com/xFgbVdV0ZH