Гол Шевченка помог Уотфорду U-18 остаться на втором месте в лиге
Клуб с украинцем в составе победил «Чарльтон» U-18
Молодежная команда «Уотфорд» U-18 одержала уверенную победу в выездном матче юношеского чемпионата Англии, одолев «Чарльтон» U-18 со счетом 2:0.
Голами в составе «шершней» отличились Кристиан Шевченко и Норвилл, обеспечив своей команде три очка.
Кристиан Шевченко является сыном Андрея Шевченко, обладателя Золотого мяча и президента УАФ.
Уотфорд» U-18 набрал 37 баллов и занимает второе место в чемпионате. В активе «Чарльтона» – 14 очков, клуб разместился на 11-й позиции.
U18 Premier League, 8 марта 2025
«Чарльтон» U-18 – «Уотфорд» U-18 – 0:2
Голы: Шевченко, Норвилл
Goals by Shevchenko and Norville secure the win for the Under-18s 👊 pic.twitter.com/xFgbVdV0ZH— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) March 8, 2025
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