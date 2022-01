Пеле не забил пенальти. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью в Кубке Африки

В матче первого тура Кубка африканских наций сборные Судана и Гвинеи-Бисау разошлись миром (0:0).

У гвинейцев на 82-й минуте не реализовал пенальти полузащитник Пеле.

Обе команды набрали по одному очку. А лидирует в группе D Нигерия (3 баллов). Египет проиграл в первом туре и занимает последнее место.

Кубок африканских наций

Группа D. 1-й тур, 11 января

Судан – Гвинея-Бисау – 0:0

Нереализованный пенальти: Пеле, 82.

Судан: Ахрин, Немер, Каршом, Альнур, Ягуб, Аббас (Муса, 90), Эльфадни, Эль-Рашид, Хидр, Юсиф, Хамед (Нух, 67).

Гвинея-Биссау: Гомис, Канде, Ногейра, Пеле (Камара, 85), Кассама, Сори Мане, Сангант, Энкада, Бальде (Амбри, 73), Силва, Мендеш (Менди, 73).

Предупреждения: Немер, 15, Альнур, 50 – Мендеш, 13.

Судья: Си.

MISS! GUINEA BISSAU!

Pele misses the penalty in an embarrassing affair, after many rebounds.



Sudan 🇸🇩 0-0 🇬🇼 Guinea Bissau#AFCON2021pic.twitter.com/UKpnntRlQe