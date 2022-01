6 января в 21:45 проходит матч 20-го тура Серии A между командами «Ювентус» и «Наполи».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд.

📃 Your #JuveNapoli starters to kick off 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 👇#ForzaJuve pic.twitter.com/dcRVMqELa7