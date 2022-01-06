6 января в 21:45 проходит матч 20-го тура Серии A между командами «Ювентус» и «Наполи».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
📃 Your #JuveNapoli starters to kick off 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 👇#ForzaJuve pic.twitter.com/dcRVMqELa7— JuventusFC (@juventusfcen) January 6, 2022
📃 StartingXI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens.#JuveNapoli— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 6, 2022
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lNLTHau7tR
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
Источник — Sport.ua
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