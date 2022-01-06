Ювентус – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 20-го тура Серии А

  • 06.01.2022 05:47
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Ювентус – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 20-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Наполи».

«Даже находясь за праздничными столами, нельзя забывать о большом футболе итальянской Серии А, так как начало второго круга истинным ценителям итальянского футбола подарит настоящее пиршество из десяти матчей, проходящих в один день. Вишенкой на торте будет матч в Турине.

«Наполи» Спаллетти находится на третьем месте и отстает от второго «Милана» всего на три очка. «Старая синьора» Аллегри хочет сократить до минимума свое пятиочковое отставание от «Наполи» из-за фальстарта в первых трех турах. Туринцы потеряли очки с «Удинезе» (2:2), «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2). Затем «Юве» поправил ситуацию, но положение в турнирной таблице таково что туринцы отстают от лидера «Интера» на 12 очков.

Интересно сравнить обе команды, которые мало пропускают. В Серии А «Наполи» пропустил 14 мячей, а «Ювентус» - 17. Но у неаполитанцев значительно сильнее атака. «Юве» выиграл очень сильную группу в Лиге чемпионов и в 1/8 финала сыграет с «Вильярреалом». А «Наполи» в группе Лиги Европы занял второе место.

За неделю командам придется провести по три матча. У неаполитанцев будет два домашних поединка с «Фиорентиной» и «Сампдорией». «Ювентус» ждут суперматчи. После игры с «Наполи» туринцы встретятся с «Ромой» и в рамках Суперкубка с «Интером» в Милане.

Длительное время лидирующий вместе с «Миланом» неаполитанский клуб много очков растерял и теперь он в Серии А третий. Кстати, «Наполи» со счетами 2:3 уступил «Интеру» и «Аталанте». В декабре неаполитанцы дома проиграли по 0:1 «Эмполи» и «Специи». Удивительно, что, имея сильный атакующий потенциал, «Наполи» неожиданно трижды подряд уступил на своем поле, а также столкнулся с отсутствием игрового баланса, пропуская в каждом матче.

К тому же, ряд представителей неаполитанского клуба ушел на самоизоляцию. А Лоренцо Инсинье уже договорился о летнем трансфере в канадский «Торонто» на длительный контракт с зарплатой в 11 млн евро в год плюс 4,5 млн евро бонусов. Как вам такое? Мы понимаем, что в следующем сезоне «Наполи» не сможет рассчитывать на Инсинье.

«Юве» без Роналду очень тяжело даются забитые мячи. Но отмечу интересную особенность. В предыдущих шести матчах «Ювентус» пять раз выиграл без пропущенных мячей. Аллегри удалось сделать очень серьезные сдвиги в организации командной игры в сторону баланса.

На основании всего вышеизложенного и еще нескольких факторов я попробую предположить победу хозяев со счетом 1:0», – сказал Грозный.  

Матч «Ювентус» – «Наполи» состоится 6 января. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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