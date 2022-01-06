Кьеза ответил на гол Мертенса. Ювентус и Наполи разошлись миром

6 января прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Ювентус» и «Наполи».
Федерико Кьеза ответил на гол Дриса Мертенса, и игра завершилась вничью (1:1).
«Юве» набрал 35 очков и занимает 5-е место в Cерии А. У «Наполи» сейчас 40 очков и 3-я позиция.
Серия A. 20-й тур
Ювентус – Наполи – 1:1
Голы: Кьеза, 54 – Мертенс, 23.
Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро (Де Шильо, 75), де Лигт, Ругани, Куадрадо, Рабьо (Бентанкур, 66), Маккенни, Локателли, Кьеза (Кулушевски, 81), Мората (Кин, 75), Бернардески (Дибала, 66)
Наполи: Оспина, Гулям, Жуан Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме, Лоботка (Дзаноли, 90), Инсинье, Зелиньски, Политано (Эльмас, 76), Мертенс (Петанья, 89).
Предупреждения: Алекс Сандро 44 – Демме 87.
Судья: Соцца.
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
Источник — Sport.ua
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