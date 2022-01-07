6 января прошел матч 20-го тура Серии A между командами «Ювентус» и «Наполи».
Федерико Кьеза ответил на гол Дриса Мертенса, и игра завершилась вничью (1:1).
«Юве» набрал 35 очков и занимает 5-е место в Cерии А. У «Наполи» сейчас 40 очков и 3-я позиция.
Серия A. 20-й тур
Ювентус – Наполи – 1:1
Голы: Кьеза, 54 – Мертенс, 23.
ГОЛ! 0:1. Мертенс, 23 мин.
ГОЛ! 1:1. Кьеза, 54 мин.
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
Источник — Sport.ua
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