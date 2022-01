Переусердствовал. Хаверц сломал палец, празднуя гол в ворота Тоттенхэма

«Челси» в рамках полуфинала Кубка Английской лиги обыграл «Тоттенхэм» (2:0). Хавбек лондонцев Кай Хаверц отметился голом на пятой минуте.

После взятия ворот немецкий хавбек повредил мизинец правой руки. Как сообщил тренер «Челси» Томас Тухель, Хаверц в этот момент получил перелом. Футболисту оказали помощь, он отыграл до конца первого тайма и был заменен в перерыве.

«Кай сломал себе палец. Он отыграл с болью в первом тайме, но оставлять его на поле было бы уже слишком. Надеюсь, это не такая уж большая проблема и он сможет играть», — сказал Тухель.

⚠️ Bit Graphic! ⚠️

Right 5th finger (pinky) injury for Chelsea’s Kai #Havertz.

Need another angle but seems swan neck type deformity by this image. Was being manipulated on pitch. Whether truly soft tissue vs dislocation/fracture yet TBD.#CFC #EPL #CHETOT #CarabaoCup pic.twitter.com/RU9sRzlzE0