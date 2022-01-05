Челси разобрался с Тоттенхэмом в матче полуфинала Кубка лиги

«Челси» в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Форвард Ромелу Лукаку после конфликта с тренером Томасом Тухелем вернулся в состав и провел весь матч. Ответная игра пройдет через неделю.
В другой паре сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Кубок английской Лиги. Полуфинал, первый матч
Челси - Тоттенхэм 2:0
Голы: Хаверц, 5, Дэвис, 34 (в свои ворота)
Челси: Кепа, Аспиликуэта (Вейл, 90), Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хаверц (Вернер, 46), Лукаку
Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Санчес, Дэвис, Эмерсон, Доэрти (Ндомбеле, 46), Скипп (Винкс, 73), Хойбьерг, Лукас Моура (Хиль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
1й автогол від Санчеса,але там нахімічили Тананга з Емерсоном.а мяч все одно влетів би в ворота,у нього (Санчеса) ще й задача грати проти мотивованого Лукаку з якою він в цілому справився,в Лукаку було одна нагода в 1му таймі головою і вдодатковий час напівнагода.
Той Емерсон на три гри одна толкова передача,що Конте це не бачить,як і то що Хілю треба більше часу,за той 10ток хвилин він створив саму гостру нагоду для Тотема за весь матч.
Тої гри що була при Почеттіно,ще даже і не проглядується.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.