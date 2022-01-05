Челси разобрался с Тоттенхэмом в матче полуфинала Кубка лиги

«Челси» в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Форвард Ромелу Лукаку после конфликта с тренером Томасом Тухелем вернулся в состав и провел весь матч. Ответная игра пройдет через неделю.

В другой паре сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал».

Кубок английской Лиги. Полуфинал, первый матч

Челси - Тоттенхэм 2:0

Голы: Хаверц, 5, Дэвис, 34 (в свои ворота)

Челси: Кепа, Аспиликуэта (Вейл, 90), Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хаверц (Вернер, 46), Лукаку

Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Санчес, Дэвис, Эмерсон, Доэрти (Ндомбеле, 46), Скипп (Винкс, 73), Хойбьерг, Лукас Моура (Хиль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн