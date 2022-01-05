Челси
2 : 0
Тоттенхэм
05.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Челси разобрался с Тоттенхэмом в матче полуфинала Кубка лиги

Синие выиграли в лондоском дерби

  • 05.01.2022 23:37
  • 476 просмотров
  • 2 комментария
Челси разобрался с Тоттенхэмом в матче полуфинала Кубка лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в первом матче полуфинала Кубка английской Лиги обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Форвард Ромелу Лукаку после конфликта с тренером Томасом Тухелем вернулся в состав и провел весь матч. Ответная игра пройдет через неделю.

В другой паре сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал».

Кубок английской Лиги. Полуфинал, первый матч

Челси - Тоттенхэм 2:0
Голы: Хаверц, 5, Дэвис, 34 (в свои ворота)

Челси: Кепа, Аспиликуэта (Вейл, 90), Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хаверц (Вернер, 46), Лукаку

Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Санчес, Дэвис, Эмерсон, Доэрти (Ндомбеле, 46), Скипп (Винкс, 73), Хойбьерг, Лукас Моура (Хиль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    pol-55
    pol-55, 05.01.2022 23:57
    0
    Хоч Челсі не забив(свої)голи але переграв Тотем,особливо в 1му таймі.
    1й автогол від Санчеса,але там нахімічили Тананга з Емерсоном.а мяч все одно влетів би в ворота,у нього (Санчеса) ще й задача грати проти мотивованого Лукаку з якою він в цілому справився,в Лукаку було одна нагода в 1му таймі головою і вдодатковий час напівнагода.
    Той Емерсон на три гри одна толкова передача,що Конте це не бачить,як і то що Хілю треба більше часу,за той 10ток хвилин він створив саму гостру нагоду для Тотема за весь матч.
    Тої гри що була при Почеттіно,ще даже і не проглядується.
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    Nomad
    Nomad, 05.01.2022 23:41
    0
    Ещё не разобрался. В Кубке лиге будет ответка через неделю, и там хз. А потом через 10 дней опять они же в АПЛ. Схлеснулись в дербях.)
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