В среду, 5 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Английской лиги, в котором «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Тоттенхэм». Начало в 21:45 по Киеву.

Челси

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

На стадии четвертьфинала Кубка Английской лиги «пенсионеры» разобрались с «Саутгемптоном», что и дало им право сегодня выйти на поле. А в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги на счету подопечных Томаса Тухеля 12 побед и семь ничьих, что принесло 43 очка и вторую позицию.

Тоттенхэм

Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Но долго проработать ему в Лондоне не удалось, поскольку в ноябре председатель правления Даниєль Леви и руководство клуба отправили наставника в отставку.

Новым главным тренером стал итальянец Антонио Конте, ранее работавший в лондонском «Челси». Сейчас в чемпионате «Тоттенхэм» за 18 туров записал в актив 10 побед и три ничьи, что соответствует 33 очкам и шестой позиции в турнирной таблице.

Ориентировочные составы

«Челси»: Аррисабалага – Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Маунт, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Хаверц.

«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис, Санчес, Регилон, Ройал, Дайер, Скипп, Хейбьерг, Моура, Сон, Кейн.

5 января, среда