Челси
2 : 0
Тоттенхэм
05.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Антонио КОНТЕ: «Увидели разницу между нами и Челси. Команды несопоставимы»

Наставник «Тоттенхэма» разочарован поражением

  • 06.01.2022 07:45
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Антонио КОНТЕ: «Увидели разницу между нами и Челси. Команды несопоставимы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» в рамках полуфинала Кубка Английской лиги уступил «Челси» (0:2). Главный тренер «шпор» Антонио Конте высказался об игре.

«Это был непростой матч, непростой с самого начала. «Челси» был гораздо сильнее. 

В первом тайме у нас были большие трудности, однако мы понимаем, что нашим соперником был один из лучших клубов мира, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Две эти команды несопоставимы. Сегодня мы увидели разницу между ними.

На «Стэмфорд Бридж» играть непросто. Соперник был сконцентрирован, выигрывал каждый мяч, вдобавок нам не повезло с пропущенным голом. Когда тебе забивают в самом начале игры, очевидно, что придется тяжело», – сказал Конте.

Источник — BBC

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