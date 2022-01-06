Антонио КОНТЕ: «Увидели разницу между нами и Челси. Команды несопоставимы»

«Тоттенхэм» в рамках полуфинала Кубка Английской лиги уступил «Челси» (0:2). Главный тренер «шпор» Антонио Конте высказался об игре.

«Это был непростой матч, непростой с самого начала. «Челси» был гораздо сильнее.

В первом тайме у нас были большие трудности, однако мы понимаем, что нашим соперником был один из лучших клубов мира, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Две эти команды несопоставимы. Сегодня мы увидели разницу между ними.

На «Стэмфорд Бридж» играть непросто. Соперник был сконцентрирован, выигрывал каждый мяч, вдобавок нам не повезло с пропущенным голом. Когда тебе забивают в самом начале игры, очевидно, что придется тяжело», – сказал Конте.