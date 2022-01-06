5 января в 21:45 прошел первый матч 1/2 финала Кубка Английской лиги, в котором «Челси» обыграл «Тоттенхэм».
Челси – Тоттенхэм – 2:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Кай Хаверц, 5, Бэн Дэвис, 34 (автогол).
События матча
|34'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Бен Дэйвис (Тоттенхэм).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
Источник — Sport.ua
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