В шаге от трансфера. Ферран Торрес прибыл на медосмотр в Барселону

Вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону». Сегодня он прилетел в Испанию для прохождения медосмотра. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Официально о трансфере Торреса «Барселона» сообщит в ближайшие часы. Сумма трансфера составит 55 миллионов евро плюс 10 биллионов бонусов. 25-летний вингер подпишет контракт на 5 лет.

В нынешнем сезоне на счету Торреса 3 гола и 1 ассист в 7 матчах за «Манчестер Сити».

Ferrán Torres has arrived in Barcelona today together with his agents and he’s in the city right now. Medical to be completed tomorrow morning as per @tjuanmarti 🇪🇸🛬 #FCB



Official statement in the coming hours. Five year deal. €55m plus €10m add ons to City. The deal is done.