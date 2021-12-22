Нашли деньги на усиление. Барселона покупает форварда Манчестер Сити

Ферран Торрес перейдет в состав каталонской команды

  • 22.12.2021 18:52
  • 2207 просмотров
  • 1 комментарий
Нашли деньги на усиление. Барселона покупает форварда Манчестер Сити
© Skysports.com

По информации британских и испанских СМИ, «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о приобретении форварда Феррана Торреса.

За испанского игрока клуб отдаст около 55 миллионов фунтов. 21-летний Торрес в нынешнем сезоне провел 4 матча АПЛ и забил 2 гола.

Несмотря на финансовые проблемы «Барселоны», новый тренер Хави ранее получил гарантии зимнего усиления линии атаки.

О трансфере официально объявят после 1 января.

Источник — Sky Sports

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 22.12.2021 19:05
    +1
    Купили Грлиша за 115млн а Торреса не менее эффективного продают за 55млн
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности