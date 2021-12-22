Нашли деньги на усиление. Барселона покупает форварда Манчестер Сити

По информации британских и испанских СМИ, «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о приобретении форварда Феррана Торреса.
За испанского игрока клуб отдаст около 55 миллионов фунтов. 21-летний Торрес в нынешнем сезоне провел 4 матча АПЛ и забил 2 гола.
Несмотря на финансовые проблемы «Барселоны», новый тренер Хави ранее получил гарантии зимнего усиления линии атаки.
О трансфере официально объявят после 1 января.
Источник — Sky Sports
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