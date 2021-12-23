ВИДЕО. Украинка Овдийчук забила лучший гол группового раунда женской ЛЧ

18 ноября украинский «Жилстрой-1» в четвертом туре женской Лиги чемпионов на выезде обыграл исландский «Брейдаблик» (2:0).
Роскошным голом в этом матче отличилась форвард сборной Украины Ольга Овдийчук.
В итоге ее гол был признан лучшим за весь групповой раунд женской Лиги чемпионов.
Отметим, что «Жилстрой-1» занял 3-е место в группе с ПСЖ, «Реалом» и «Брейдабликом».
Your #UWCL 𝙂𝙊𝘼𝙇 𝙊𝙁 𝙏𝙃𝙀 𝙂𝙍𝙊𝙐𝙋 𝙎𝙏𝘼𝙂𝙀 𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍: Olha Ovdiychuk 👏👏👏— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 23, 2021
🏅1️⃣ Olha Ovdiychuk
🏅2️⃣ @liekemartens1
🏅3️⃣ @FridolinaRolfo
🏅4️⃣ @stephcatley
🏅5️⃣ @samkerr1
🏅6️⃣ @CarolineMoller7@Heineken | #UWCLGOTGS
🥁⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 19, 2021
🇺🇦 Olha Ovdiychuk 👏@Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7
Источник — Sport.ua
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