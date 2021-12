ВИДЕО. Украинка Овдийчук забила лучший гол группового раунда женской ЛЧ

18 ноября украинский «Жилстрой-1» в четвертом туре женской Лиги чемпионов на выезде обыграл исландский «Брейдаблик» (2:0).

Роскошным голом в этом матче отличилась форвард сборной Украины Ольга Овдийчук.

В итоге ее гол был признан лучшим за весь групповой раунд женской Лиги чемпионов.

Отметим, что «Жилстрой-1» занял 3-е место в группе с ПСЖ, «Реалом» и «Брейдабликом».

Your #UWCL 𝙂𝙊𝘼𝙇 𝙊𝙁 𝙏𝙃𝙀 𝙂𝙍𝙊𝙐𝙋 𝙎𝙏𝘼𝙂𝙀 𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍: Olha Ovdiychuk 👏👏👏 🏅1️⃣ Olha Ovdiychuk 🏅2️⃣ @liekemartens1 🏅3️⃣ @FridolinaRolfo 🏅4️⃣ @stephcatley 🏅5️⃣ @samkerr1 🏅6️⃣ @CarolineMoller7 @Heineken | #UWCLGOTGS

🥁⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...



🇺🇦 Olha Ovdiychuk 👏@Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7