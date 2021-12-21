ФОТО. Игроки Шахтера U-19 приняли участие в детской тренировке

Юные футболисты «горняков» поучаствовали в программе Welcome Through Football

  • 21.12.2021 18:38
  • 213 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Игроки Шахтера U-19 приняли участие в детской тренировке
© ФК Шахтер Донецк

Игроки юношеской команды «Шахтера» приняли участие в тренировке детей из проекта Welcome Through Football.

Занятие прошло в Киеве в спортивном зале Гимназии А+. Футболисты юношеской команды Илья Гулько, Дмитрий Капинус, Антон Глущенко, Кристиан Бако, Андрей Булеза и Кирилл Сигеев в рамках UEFA Solidarity Projects передали детям 30 новых мячей и приняли участие в тренировке.

Александр Алексеев, директор Академии ФК «Шахтер»:

– Акция Академии ФК «Шахтер» и Shakhtar Social в рамках UEFA Solidarity Projects проводилась в контексте Юношеской лиги УЕФА. Цель проекта – расширение осведомленности детей в важных социальных вопросах, их вовлечение в подобные инициативы для повышения ответственности не только на поле, но и за его приделами.

Игроки юношеской команды с интересом восприняли идею проведения совместной тренировки.

Антон Глущенко, футболист «Шахтера» U19:

– Отличное мероприятие. Мы сыграли в футбол и получили удовольствие, а главное – дети радуются. Помню себя в их возрасте, и всегда, когда появлялась возможность погонять в футбол со старшими ребятами, мы выкладывались максимально. Казалось, будто играешь со звездами!

Welcome Through Football реализуется при поддержке European Football for Development Network (EFDN) и UEFA Foundation for Children. В проекте участвуют еще 6 европейских футбольных клубов: «Бенфика» (Португалия), «Вердер» (Германия), «Эвертон», «Шеффилд Юнайтед» (оба – Англия), «Эммен» (Нидерланды) и «Аполлон» (Лимасол, Кипр).

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 21.12.2021 18:42
    -1
    Легендарно!
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