Источник: воспитанник Шахтера перейдет в пражскую Славию

Украинский защитник чешской команды «Ческе-Будеевице» Максим Таловеров перейдет в пражскую «Славию» в зимнее межсезонье.

Как информирует польский журналист Гжегож Рудинек, стоимость трансфера составит 700 тысяч евро.

21-летний Таловеров является воспитанником «Шахтера». Уже три года защитник играет в Чехии. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате этой страны.

За пражскую «Славию», которая является лидером турнира, выступает украинский защитник Тарас Качараба.

Maksym Talowierow, 21 lat, stoper, zimą przejdzie za 700k euro do Slavii Praga. Latem był chętny iść do Polski, trzeba by go wykupić za 300k. Chętnych brak.