Источник: воспитанник Шахтера перейдет в пражскую Славию

Защитник «Ческе-Будеевице» Максим Таловеров станет одноклубником Качарабы

  • 19.12.2021 22:59
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Источник: воспитанник Шахтера перейдет в пражскую Славию
© ФК Ческе-Будеевице. Максим Таловеров

Украинский защитник чешской команды «Ческе-Будеевице» Максим Таловеров перейдет в пражскую «Славию» в зимнее межсезонье.

Как информирует польский журналист Гжегож Рудинек, стоимость трансфера составит 700 тысяч евро.

21-летний Таловеров является воспитанником «Шахтера». Уже три года защитник играет в Чехии. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате этой страны.

За пражскую «Славию», которая является лидером турнира, выступает украинский защитник Тарас Качараба.

Источник — Twitter

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Комментарии
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    Макс Остапов
    online
    Макс Остапов, 19.12.2021 23:39
    0
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