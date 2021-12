ВИДЕО. Феноменальный удар! Гол Назарины назван УЕФА лучшим в туре ЛК

УЕФА определил лучший забитый мяч 6-го тура Лиги конференций. Им стал гол луганской «Зари» в ворота норвежского «Буде-Глимт» (1:1)

На 18-й минуте Егор Назарина красиво открыл счет для луганской команды, мощно пробив со штрафного.

Конкуренцию этому голу составляли взятия ворот от Риса Нельсона («Фейеноорд»), Ивана Шранца («Славия») и Борхи Майораля («Рома»).

По итогам группового раунда Лиги конференций «Заря» набрала 7 очков, заняла третье место и выбыла з еврокубкового турнира.

ВИДЕО. Феноменальный удар! Гол Назарины назван лучшим в туре Лиги конференций.

⚽️ Nelson, Schranz, Mayoral, Nazaryna 🤩



