ВИДЕО. Феноменальный удар! Гол Назарины назван УЕФА лучшим в туре ЛК

УЕФА определил лучший забитый мяч 6-го тура Лиги конференций. Им стал гол луганской «Зари» в ворота норвежского «Буде-Глимт» (1:1)
На 18-й минуте Егор Назарина красиво открыл счет для луганской команды, мощно пробив со штрафного.
Конкуренцию этому голу составляли взятия ворот от Риса Нельсона («Фейеноорд»), Ивана Шранца («Славия») и Борхи Майораля («Рома»).
По итогам группового раунда Лиги конференций «Заря» набрала 7 очков, заняла третье место и выбыла з еврокубкового турнира.
ВИДЕО. Феноменальный удар! Гол Назарины назван лучшим в туре Лиги конференций.
⚽️ Nelson, Schranz, Mayoral, Nazaryna 🤩— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021
🔝 #UECLGOTW on Matchday 6 goes to...@Heineken | #UECL pic.twitter.com/ZBeMwLmYun
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.