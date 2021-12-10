ВИДЕО. Феноменальный удар! Гол Назарины назван УЕФА лучшим в туре ЛК

На 18-й минуте игрок «Зари» открыл счет, мощно пробив со штрафного

  • 10.12.2021 22:35
  • 744 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Феноменальный удар! Гол Назарины назван УЕФА лучшим в туре ЛК
© ФК Заря Луганск

УЕФА определил лучший забитый мяч 6-го тура Лиги конференций. Им стал гол луганской «Зари» в ворота норвежского «Буде-Глимт» (1:1)

На 18-й минуте Егор Назарина красиво открыл счет для луганской команды, мощно пробив со штрафного.

Конкуренцию этому голу составляли взятия ворот от Риса Нельсона («Фейеноорд»), Ивана Шранца («Славия») и Борхи Майораля («Рома»).

По итогам группового раунда Лиги конференций «Заря» набрала 7 очков, заняла третье место и выбыла з еврокубкового турнира.

ВИДЕО. Феноменальный удар! Гол Назарины назван лучшим в туре Лиги конференций. 

Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 10.12.2021 22:48
    0
    Ну не зря же на тренировках бьют десятками такие удары. Вот и сошлось.
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