ВИДЕО. Мощно со штрафного. Назарина красиво открыл счет для Зари в матче ЛК

9 декабря в 19:45 в Запорожье проходит матч 6-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Буде-Глимт».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте Егор Назарина красиво открыл счет для луганской команды, мощно пробив со штрафного.
ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин.
Источник — Sport.ua
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