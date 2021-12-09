ВИДЕО. Мощно со штрафного. Назарина красиво открыл счет для Зари в матче ЛК

В Запорожье в матче 6-го тура Лиги конференций играют «Заря» и «Буде-Глимт»

  • 09.12.2021 20:23
  • 4666 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Мощно со штрафного. Назарина красиво открыл счет для Зари в матче ЛК
© ФК Заря Луганск. Егор Назарина

9 декабря в 19:45 в Запорожье проходит матч 6-го тура Лиги конференций, в котором играют «Заря» и «Буде-Глимт». 

На 18-й минуте Егор Назарина красиво открыл счет для луганской команды, мощно пробив со штрафного.

ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 18 мин.

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Український Крим
    Український Крим, 09.12.2021 20:46
    +3
    Тобто українські гравці вміють бити сильно! То чому ж не б'ють?
    Ссылка
    Kubok-69
    online
    Kubok-69, 09.12.2021 20:36
    +2
    Роберто Карлос №2)
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