Маркос АНТОНИО: «Все пошло не так! Как можно пропустить в конце матча»

Хавбека «Шахтера» признан УЕФА футболистом матча ЛЧ против «Шерифа»

  • 08.12.2021 03:00
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Маркос АНТОНИО: «Все пошло не так! Как можно пропустить в конце матча»
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, признанный УЕФА футболистом матча в противостоянии с «Шерифом» (1:1), поделился эмоциями от игры 6-го тура Лиги чемпионов:

– Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с «Александрией».

– Первый тайм давал большие надежды: «Шахтер» много атаковал и забил гол. Что случилось после перерыва?

– К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. «Шериф» же в конце игры забил мяч и сравнял счет.

– Насколько обидно пропускать такие голы на последних секундах встречи?

– Это очень расстраивает. Очень обидно, ведь, считаю, мы достойно показывали себя на протяжении игры, и вот так пропустить в самом конце... Непросто, но впереди важный поединок чемпионата, нужно собраться.

– Наверное, вы ожидали большего от этой Лиги чемпионов, чем два заработанных очка?

– Да, все мы ожидали большего. К сожалению, не удалось удачно провести матчи, заработать очки. Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и продолжать стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию.
 

Источник — ФК Шахтер Донецк

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