Маркос АНТОНИО: «Все пошло не так! Как можно пропустить в конце матча»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, признанный УЕФА футболистом матча в противостоянии с «Шерифом» (1:1), поделился эмоциями от игры 6-го тура Лиги чемпионов:

– Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с «Александрией».

– Первый тайм давал большие надежды: «Шахтер» много атаковал и забил гол. Что случилось после перерыва?

– К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. «Шериф» же в конце игры забил мяч и сравнял счет.

– Насколько обидно пропускать такие голы на последних секундах встречи?

– Это очень расстраивает. Очень обидно, ведь, считаю, мы достойно показывали себя на протяжении игры, и вот так пропустить в самом конце... Непросто, но впереди важный поединок чемпионата, нужно собраться.

– Наверное, вы ожидали большего от этой Лиги чемпионов, чем два заработанных очка?

– Да, все мы ожидали большего. К сожалению, не удалось удачно провести матчи, заработать очки. Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и продолжать стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию.



🧡 Marcos Antonio is the Player of the Match Shakhtar vs Sheriff according to UEFA ⚒

#ShakhtarSheriff #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/2GLenFCJiu