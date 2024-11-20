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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 11:32 |
476
0

Бразилец рассказал о своем пребывании в Шахтере. Вряд ли вы о нем слышали

27-летний Андре Силва сейчас выступает за «Сан-Паулу»

20 ноября 2024, 11:32 |
476
0
Бразилец рассказал о своем пребывании в Шахтере. Вряд ли вы о нем слышали
instagram.com/silvaa

Центральный нападающий «Сан-Паулу» Андре Силва рассказал о том, как в начале карьеры он оказался в «Шахтере», но пробыл в Украине всего несколько месяцев, после чего предпочел вернуться обратно в Бразилию.

«В то время я играл на Копинье (Кубок штата Сан-Паулу среди молодежных команд – прим. ред.) за «Сан-Бернарду», и скауты «Шахтера» захотели меня подписать еще до окончания турнира. Я пробыл там пять месяцев, принял участие в предсезонной подготовке в Турции, а затем поехал в Украину. Это был замечательный опыт, потому что это совершенно другая страна, мы знаем, что произошло там недавно, и я очень привязан к тамошним людям, я многое почувствовал, когда это произошло. У меня там есть друзья, я много общался с украинцами и до сих пор общаюсь. Во время войны мы много разговаривали. Я немного боялся этой страны, у нас все по-другому. Не то чтобы это плохо, я очень уважаю [Украину], но я решил вернуться».

«Основная трудность – это язык. Когда мы не можем полноценно общаться, даже не обращая внимание на низкие температуры, это становится очень сложно. Потом я поехал в Португалию, и все стало проще. Все из-за языка».

«Решение вернуться было моим. Это также тяжело сказывается на моей семье. Это был мой первый опыт за пределами Бразилии, и я хотел вернуться, но это было не очень правильно. Если бы у меня был другой опыт раньше и я был бы более подготовлен, возможно, я бы остался из-за значимости клуба [«Шахтера»]. Сегодня я об этом не жалею, исходя из того, что происходило впоследствии. Но тогда, месяца через три, я немного об этом жалел», – сказал Силва.

По данным Transfermarkt, Андре Силва был в аренде в «Шахтере» в сезоне-2015/16. Футболист значился в дубле донецкой команды.

Если брать официальную информацию из базы УАФ, то Андре Силва никогда не значился в заявке «Шахтера» для участия в украинских турнирах.

С марта нынешнего года Андре Силва выступает за «Сан-Паулу», за который забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в рамках 25 поединков бразильской Серии А-2024.

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Алексей Сливченко Источник: UOL Esporte
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