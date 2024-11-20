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Лига наций
20 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:37
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0

«Подарили эмоции». Алиев оценил игру сборной Украины против Албании

Александр остался доволен увиденным

20 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:37
195
0
«Подарили эмоции». Алиев оценил игру сборной Украины против Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев оценил заключительный матч группового этапа Лиги наций, где наша национальная сборная одержала минимальную победу над Албанией (2:1).

– Александр, как вам матч?

– Что я могу сказать – молодцы. Самое главное, что добились положительного результата и выиграли. Я думаю все довольны: и наша страна, и футболисты. Наша сборная подарила нам положительные эмоции.

– Как вам вообще игра сборной Украины, вы получили кайф от футбола?

– Вчера у нас с Артемом Милевским был сдержан, поэтому матч я смотрел одним глазом. У нас не было задачи показать хороший футбол, нам нужно было получить результат, и мы это сделали. Мы заняли второе место и идем дальше, – сказал Александр.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями после победной игры поделился Александр Зинченко.

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Александр Алиев сборная Украины по футболу Лига наций сборная Албании по футболу Албания - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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