«Подарили эмоции». Алиев оценил игру сборной Украины против Албании

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев оценил заключительный матч группового этапа Лиги наций, где наша национальная сборная одержала минимальную победу над Албанией (2:1).

– Александр, как вам матч?

– Что я могу сказать – молодцы. Самое главное, что добились положительного результата и выиграли. Я думаю все довольны: и наша страна, и футболисты. Наша сборная подарила нам положительные эмоции.

– Как вам вообще игра сборной Украины, вы получили кайф от футбола?

– Вчера у нас с Артемом Милевским был сдержан, поэтому матч я смотрел одним глазом. У нас не было задачи показать хороший футбол, нам нужно было получить результат, и мы это сделали. Мы заняли второе место и идем дальше, – сказал Александр.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями после победной игры поделился Александр Зинченко.