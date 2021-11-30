Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Венецией

Сегодня, 30 ноября «Аталанта» в 15-м туре Серии А примет «Венецию». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды.
Состав «Аталанты»: Муссо, Хатебур, Паломино, Джимсити, Демирал, Пеццелла, Пессина, Копмейнерс, Иличич, Пашалич, Муриэль.
👥 In campo così per #AtalantaVenezia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 30, 2021
⚡️ Here's the Nerazzurri line-up to face Venezia!
Presented by @Plus500 #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/7WEncN38iz
Источник — Серия A
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