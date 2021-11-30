Во вторник, 30 ноября, в Бергамо состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум» примет «Венецию». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Аталанта

К команде Джан Пьеро Гасперини повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. В этом сезоне 28-летний полузащитник успел провести 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. Пока не очень впечатляет, так как в прошлом сезоне Руслан повысил ожидания болельщиков, став лучшим ассистентом чемпионата Италии.

«Аталанта» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от единолично лидирующего «Наполи» на 7 баллов. В последних семи поединках Серии А команда из Бергамо не проигрывает, а вот в Лиге чемпионов подопечные Гасперини набрали лишь шесть очков и пока ничего себе не гарантировали. Однако победа в последнем туре над испанским «Вильярреалом» позволит им выйти в 1/8 финала со второго места.

Венеция

«Венеция» за всю историю провела 14 сезонов в Серии А, трижды успела побывать банкротом, однако из разу в раз, подобно фениксу, возрождалась из собственного пепла и снова во время домашних матчей собирает болельщиков на небольшом, но уютном стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».

В этом сезоне «Венеция» сумела вернуться в элиту после 19 лет отсутствия в ней. И даже приковала к себе внимание в межсезонье, пригласив сексуальную греческую модель Теописти Пурлиотопулу для презентации формы. После 14 туров команда Паоло Дзанетти занимает 16 место в турнирной таблице с 15 очками в активе, пытаясь сохранить прописку в Серии А.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити, Дзаппакоста, Фройлер, Де Роон, Мехле, Малиновский, Пессина, Сапата.

«Венеция»: Ромеро – Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Ампаду, Вакка, Бусио, Араму, Кьюин, Окереке.

30 ноября, вторник