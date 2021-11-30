Без Малиновского справились. Аталанта забила 4 гола и остается в топ-4

«Аталанта» в матче чемпионата Италии на своем поле разгромила аутсайдера «Венецию» со счетом 4:0 и с 31-м пунктом остается на 4-й позиции.
Украинский хавбек Руслан Малиновский провел матч на лавке запасных.
В следующем туре «Аталанте» предстоит битва против лидера «Наполи».
Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур
Аталанта - Венеция 4:0
Голы: Пашалич, 7, 12, 67, Коопмейнерс, 57
Фиорентина - Сампдория 3:1
Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттил, 45 - Габбьядини, 15
Источник — Sport.ua
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