15-й тур
Аталанта
4 : 0
Венеция
30.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без Малиновского справились. Аталанта забила 4 гола и остается в топ-4

Руслан Малиновский получил возможность отдохнуть

  • 30.11.2021 21:20
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
Без Малиновского справились. Аталанта забила 4 гола и остается в топ-4
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче чемпионата Италии на своем поле разгромила аутсайдера «Венецию» со счетом 4:0 и с 31-м пунктом остается на 4-й позиции.

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел матч на лавке запасных.

В следующем туре «Аталанте» предстоит битва против лидера «Наполи».

Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур

Аталанта - Венеция 4:0
Голы: Пашалич, 7, 12, 67, Коопмейнерс, 57

Фиорентина - Сампдория 3:1
Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттил, 45 - Габбьядини, 15

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 30.11.2021 21:28
    0
    Нужно было побеждать 8:0, чтобы ненадолго обойти Интер по разнице
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