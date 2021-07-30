ФОТО. Сексапильная модель презентовала новую форму Венеции

Итальянская «Венеция» презентовала форму на сезон-2021/22. Комплект выполнен в черном цвете с золотыми элементами. Футболка украшена текстурой венецианских стен, созданной по фотографиям старинных фасадов вокруг залива.

На черном основание нанесены золотые элементы, вдохновленные позолоченными церквями, памятниками и дворцами города, а также историческим значением золота в венецианском искусстве и торговле.

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На майке также изображены золотые звезды легендарного собора Святого Марка, расположенные в виде буквы V.

В презентации приняла участие сексапильная модель, которая на одном из снимков эффектно позирует в футболке и трусиках от бикини. Имя красотки не разглашается.