ФОТО. Сексапильная модель презентовала новую форму Венеции

Новичок Серии А серьезно готовится к новому сезону во всех направлениях

  • 30.07.2021 12:19
  • 3728 просмотров
  • 25 комментариев
ФОТО. Сексапильная модель презентовала новую форму Венеции
© Instagram

Итальянская «Венеция» презентовала форму на сезон-2021/22. Комплект выполнен в черном цвете с золотыми элементами. Футболка украшена текстурой венецианских стен, созданной по фотографиям старинных фасадов вокруг залива.

На черном основание нанесены золотые элементы, вдохновленные позолоченными церквями, памятниками и дворцами города, а также историческим значением золота в венецианском искусстве и торговле.

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На майке также изображены золотые звезды легендарного собора Святого Марка, расположенные в виде буквы V.

В презентации приняла участие сексапильная модель, которая на одном из снимков эффектно позирует в футболке и трусиках от бикини. Имя красотки не разглашается.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 14:10
    0
    Fender, 30.07.2021 13:48
    Ты постоянно всем даешь эту ссылку но вопрос а сколько набрал ты? Давай фото с результатом?
    Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
    Так, а что ты показывашь результат теста на наличие ведущего полушария??
    (https://brainapps.ru/brainsidetest)

    Это тест для лохов, таких как ты
    Ты пройди тест на проверку интеллекта, ссылку на который я дал и выложи результат
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 30.07.2021 14:09
    0
    о! это, я понимпю, презентация
    а не то, что ужаленные в ж*пу кроты дергаются в пятнах света
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:56
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:55
    Я набрал столько, чтобы и сегодня размышляю над теорией Относительности Эйнштейна и математическом наследии Пифагора, Леонарда Эйлера, Бернхарда Римана, Ньютона и Лейбница
    ..... и о том как хорошо, что можно нагуглить много умных фамилий
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:55
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:55
    Я набрал столько, чтобы и сегодня размышляю над теорией Относительности Эйнштейна и математическом наследии Пифагора, Леонарда Эйлера, Бернхарда Римана, Ньютона и Лейбница
    Фото дай с результатом? Мне твои размышления ни к чему хоть о космосе себе там рассуждай.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 13:55
    -1
    Fender, 30.07.2021 13:48
    Ты постоянно всем даешь эту ссылку но вопрос а сколько набрал ты? Давай фото с результатом?
    Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
    Я набрал столько, чтобы и сегодня размышляю над теорией Относительности Эйнштейна и математическом наследии Пифагора, Леонарда Эйлера, Бернхарда Римана, Ньютона и Лейбница
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:51
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:49
    Я ничего не имею против демонстрации девушками формы клуба.
    Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
    Ты улавливаешь разницу между обычными трусами и трусами от купальника в которых она на яхте сидит?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:50
    +1
    smart-Forever, 30.07.2021 13:49
    Я ничего не имею против демонстрации девушками формы клуба.
    Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
    ханжество - уже не в моде
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 13:49
    -2
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:42

    извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
    Я ничего не имею против демонстрации девушками формы клуба.
    Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:48
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:38
    Вот тест Айзенка на проверку интеллектуальных способностей:
    https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
    *
    Пройди тест и ты поймёшь, что ты- субъект экпериментов для приматов
    Ты постоянно всем даешь эту ссылку но вопрос а сколько набрал ты? Давай фото с результатом?
    Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 13:47
    -2
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:42

    извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
    Кэтти, а по-моему дальнобойщики - это твоя парафия и профессия.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:42
    +1
    smart-Forever, 30.07.2021 13:01
    Интересно, а кто в редакции Спорт. Юа такой озабоченный, что обычная, невзрачная деваха вызывает такой интимный ажиотаж??

    извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 13:38
    -2
    Fender, 30.07.2021 13:23
    Один мой знакомый проводит эксперимент по изучению интеллектуальных способностей приматов, тебе просто необходимо принять участие. Дать адрес?
    Вот тест Айзенка на проверку интеллектуальных способностей:
    https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
    *
    Пройди тест и ты поймёшь, что ты- субъект экпериментов для приматов
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:27
    +2
    Автоточка 5.10, 30.07.2021 13:27
    Сиськи не в моде уже или что?
    А чем плоха натуральная грудь? Или надо чтобы дыбыдыбыдыш делали?
    Ссылка
    Автоточка 5.10
    online
      Автоточка 5.10, 30.07.2021 13:27
    0
    Сиськи не в моде уже или что?
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:23
    +1
    smart-Forever, 30.07.2021 13:17
    Главное, что-бы ты не оставлял коричневые следы у себя в постели во сне
    Один мой знакомый проводит эксперимент по изучению интеллектуальных способностей приматов, тебе просто необходимо принять участие. Дать адрес?
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 13:17
    -3
    Fender, 30.07.2021 13:11
    Обычная типичная итальянская девушка без силикона и ботекса (что очень даже радует). А этой личности ниже, которой ты пытаешся ответить не советую это делать. Он в 40 лет кроме как оставлять свои неадекватные коричневые следы на этом сайте больше ничего не умеет.
    Главное, что-бы ты не оставлял коричневые следы у себя в постели во сне
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.07.2021 13:16
    -3
    Вова Чертрогатый, 30.07.2021 12:56
    вывалила свой вареник
    Какой вареник? Это же форма!
    Тогда пилотку.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 13:12
    -3
    Max30, 30.07.2021 13:07
    А чем она невзрачная, симпатичная девушка
    Как по -мне ничего особенного, кроме демонстрации труселей
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:11
    +2
    Max30, 30.07.2021 13:07
    А чем она невзрачная, симпатичная девушка
    Обычная типичная итальянская девушка без силикона и ботекса (что очень даже радует). А этой личности ниже, которой ты пытаешся ответить не советую это делать. Он в 40 лет кроме как оставлять свои неадекватные коричневые следы на этом сайте больше ничего не умеет.
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 30.07.2021 13:10
    -1
    smart-Forever, 30.07.2021 13:01
    Интересно, а кто в редакции Спорт. Юа такой озабоченный, что обычная, невзрачная деваха вызывает такой интимный ажиотаж??
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 30.07.2021 12:49
    +6
    Красивая. Натуральной красотой, а не ботексной
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 30.07.2021 12:58
    +4
    Шикарная девушка❤️
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 30.07.2021 13:07
    +3
    smart-Forever, 30.07.2021 13:01
    Интересно, а кто в редакции Спорт. Юа такой озабоченный, что обычная, невзрачная деваха вызывает такой интимный ажиотаж??
    А чем она невзрачная, симпатичная девушка
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:27
    +2
    Автоточка 5.10, 30.07.2021 13:27
    Сиськи не в моде уже или что?
    А чем плоха натуральная грудь? Или надо чтобы дыбыдыбыдыш делали?
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:11
    +2
    Max30, 30.07.2021 13:07
    А чем она невзрачная, симпатичная девушка
    Обычная типичная итальянская девушка без силикона и ботекса (что очень даже радует). А этой личности ниже, которой ты пытаешся ответить не советую это делать. Он в 40 лет кроме как оставлять свои неадекватные коричневые следы на этом сайте больше ничего не умеет.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:50
    +1
    smart-Forever, 30.07.2021 13:49
    Я ничего не имею против демонстрации девушками формы клуба.
    Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
    ханжество - уже не в моде
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:42
    +1
    smart-Forever, 30.07.2021 13:01
    Интересно, а кто в редакции Спорт. Юа такой озабоченный, что обычная, невзрачная деваха вызывает такой интимный ажиотаж??

    извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:23
    +1
    smart-Forever, 30.07.2021 13:17
    Главное, что-бы ты не оставлял коричневые следы у себя в постели во сне
    Один мой знакомый проводит эксперимент по изучению интеллектуальных способностей приматов, тебе просто необходимо принять участие. Дать адрес?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.07.2021 12:56
    +1
    вывалила свой вареник
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 14:10
    0
    Fender, 30.07.2021 13:48
    Ты постоянно всем даешь эту ссылку но вопрос а сколько набрал ты? Давай фото с результатом?
    Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
    Так, а что ты показывашь результат теста на наличие ведущего полушария??
    (https://brainapps.ru/brainsidetest)

    Это тест для лохов, таких как ты
    Ты пройди тест на проверку интеллекта, ссылку на который я дал и выложи результат
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 30.07.2021 14:09
    0
    о! это, я понимпю, презентация
    а не то, что ужаленные в ж*пу кроты дергаются в пятнах света
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 13:56
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:55
    Я набрал столько, чтобы и сегодня размышляю над теорией Относительности Эйнштейна и математическом наследии Пифагора, Леонарда Эйлера, Бернхарда Римана, Ньютона и Лейбница
    ..... и о том как хорошо, что можно нагуглить много умных фамилий
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:55
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:55
    Я набрал столько, чтобы и сегодня размышляю над теорией Относительности Эйнштейна и математическом наследии Пифагора, Леонарда Эйлера, Бернхарда Римана, Ньютона и Лейбница
    Фото дай с результатом? Мне твои размышления ни к чему хоть о космосе себе там рассуждай.
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:51
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:49
    Я ничего не имею против демонстрации девушками формы клуба.
    Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
    Ты улавливаешь разницу между обычными трусами и трусами от купальника в которых она на яхте сидит?
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 30.07.2021 13:48
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 13:38
    Вот тест Айзенка на проверку интеллектуальных способностей:
    https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
    *
    Пройди тест и ты поймёшь, что ты- субъект экпериментов для приматов
    Ты постоянно всем даешь эту ссылку но вопрос а сколько набрал ты? Давай фото с результатом?
    Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
    Ссылка
    Автоточка 5.10
    online
      Автоточка 5.10, 30.07.2021 13:27
    0
    Сиськи не в моде уже или что?
    Ссылка
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