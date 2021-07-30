ФОТО. Сексапильная модель презентовала новую форму Венеции

Итальянская «Венеция» презентовала форму на сезон-2021/22. Комплект выполнен в черном цвете с золотыми элементами. Футболка украшена текстурой венецианских стен, созданной по фотографиям старинных фасадов вокруг залива.
На черном основание нанесены золотые элементы, вдохновленные позолоченными церквями, памятниками и дворцами города, а также историческим значением золота в венецианском искусстве и торговле.
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На майке также изображены золотые звезды легендарного собора Святого Марка, расположенные в виде буквы V.
В презентации приняла участие сексапильная модель, которая на одном из снимков эффектно позирует в футболке и трусиках от бикини. Имя красотки не разглашается.
Источник — Sport.ua
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Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
(https://brainapps.ru/brainsidetest)
Это тест для лохов, таких как ты
Ты пройди тест на проверку интеллекта, ссылку на который я дал и выложи результат
а не то, что ужаленные в ж*пу кроты дергаются в пятнах света
Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
*
Пройди тест и ты поймёшь, что ты- субъект экпериментов для приматов
Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
*
Пройди тест и ты поймёшь, что ты- субъект экпериментов для приматов
Тогда пилотку.
Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
извини ФОревка, нынешнее общество конечно повернуто на толерантности, но не до такой степени, чтоы новую форму клуба представлял потный дальнобойщик, как ты любишь
Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
(https://brainapps.ru/brainsidetest)
Это тест для лохов, таких как ты
Ты пройди тест на проверку интеллекта, ссылку на который я дал и выложи результат
а не то, что ужаленные в ж*пу кроты дергаются в пятнах света
Но показывать трусы при этом и западать на них - мне кажется не комильфо \
https://brainapps.ru/iqtest-eysenck
*
Пройди тест и ты поймёшь, что ты- субъект экпериментов для приматов
Вот мой результат https://pixs.ru/image/GjauHa
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