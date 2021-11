Эстерсунд-2021. Конфузы россиян, шведская ракета и сенсационные канадцы

Свершилось! Олимпийский биатлонный сезон 2021/22 стартовал первым этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде, в рамках которого 27-28 ноября состоялись индивидуальные гонки и спринты.

Минувший этап получился более коротким, чем обычно, но все равно был богат на интересные события, с которыми предлагаем ознакомиться в нашем традиционном обзоре.

Героиней этой номинации неоднократно становилась Маркета Давидова, выигравшая женскую индивидуальную гонку. Имя чешки с «ракетой» рифмуется, да и многие украинские болельщики называют Маркету именно так. Но победу Давидова одержала в первую очередь за счет чистой работы на огневых рубежах.

А вот у Эльвиры Эберг со стрельбой не сложилось, потому за места на пьедестале почета ей побороться не удалось. Однако скорость, которую шведка показала в первых двух гонках сезона, вызывает зависть со стороны всех коллег по биатлонному цеху и восхищение от её болельщиков. В индивидуальной гонке и в спринте Эберг-младшая показала лучшее чистое время на лыжне.

Сейчас Эльвире лишь 22 года, и если подобную функциональную форму ей удастся удерживать долгое время, то очень скоро к ней придут не только первые личные победы, но и множество медалей Олимпиад, а также Большие хрустальные глобусы. Очень похоже на то, что в Швеции появилась новая Магдалена Форсберг.

Если для Эльвиры Эберг 8 место – не предел мечтаний, особенно если учесть, что у её старшей сестры Ханны уже есть много побед, то для украинских биатлонистов прямо сейчас даже попадание в топ-20 – очень хороший результат. В двадцатку сильнейших по итогам двух стартов у нашей команды лишь одно попадание, и поблагодарить за него стоит Валю Семеренко.

Среди подопечных Уроша Велепца Валя – самая возрастная, но это не помешало ей выиграть у более молодых коллег по команде. Единственную штрафную минуту Семеренко заработала на последнем огневом рубеже и показала 17-й результат. А вот Юлия Джима, которая в последние годы часто поднималась на пьедестал почета по итогам гонок на 15 километров, не закрыла три мишени и стала 22-й.

Несмотря на успешное выступление, после гонки Валя Семеренко заявила, что не будет общаться с прессой до конца сезона. Вероятно, она решила полностью сконцентрироваться на выступлениях, ведь этот сезон для нее, скорее всего, последний. Валя продолжает карьеру ради Олимпиады, путевка на которую ей пока не гарантирована. К сожалению, в спринте она выступила неудачно, но там, скорее всего, сказалась усталость.

Еще год назад победа норвежца Стурлы Легрейда в первой гонке сезона была сенсацией, сейчас же это становится традицией. Второй сезон подряд Стурла закрыл все мишени в индивидуалке в рамках первого этапа Кубка мира и взобрался на первую ступень пьедестала почета.

В качестве бонуса Стурла получил желтую майку лидера, которую сохранить после спринта не смог. Но очевидно, что в плане точности работы на огневых рубежах этот биатлонист – один из самых стабильных. И на Играх в Пекине как минимум в гонке на 20 км Легрейд будет главным претендентом на олимпийское золото.

Для 26-летнего Дениса Насыко индивидуальная гонка в Эстерсунде стала дебютной на Кубка мира. Менее года назад Денис выступал на чемпионате Украины в Буковеле и долгое время не имел практики выступлений даже на Кубке IBU. Поэтому для него попадание в основную команду – шанс, который уже может и не выпасть.

В дебютном старте Насыко остановился буквально в шаге от зачетной зоны. На стрельбах из положения лежа он закрыл все мишени, а на стойках заработал по минуте штрафа. Итоговое 41 место – очень неплохое выступление как для дебюта, однако первых очков в тотал оно не принесло. Впрочем, как и 106-я позиция по итогам спринта.

Сразу два канадских биатлониста забежали в десятку сильнейших в «классике». Ключом к успеху братьев Гоу стала стрельба, но и с лыжным ходом в индивидуальной гонке у них все было в порядке. Скотт закрыл все мишени и стал четвертым, установив персонал бест, а Кристиан с одним промахом третий раз в карьере попал в топ-10, замкнув десятку лучших. Похоже, у Канады сформировалась боеспособная команда на смешанную эстафету перед Олимпиадой.

Российские биатлонисты изрядно повеселили болельщиков, которым посчастливилось наслаждаться гонками на биатлонном стадионе в Эстерсунде. Сначала в индивидуальной гонке Эдуард Латыпов, который претендовал на медаль, перепутал финишный коридор и потерял много времени.

Объективно говоря, на пьедестал почета Латыпов не забежал бы, но стал бы четвертым, что позволило бы принять участие во второй в карьере цветочной церемонии. В итоге Эдуард расположился лишь на седьмой строчке итогового протокола и вывел из себя комментатора Дмитрия Губерниева, который признался биатлонисту в любви, применив метод «кнута и пряника».

А в мужской спринтерской гонке еще один представитель России Евгений Гараничев забыл палки и опоздал на старт, что в добавок к трем штрафным кругам отбросило его на 113 место из 117 участников.

В прошлом сезоне Богдан Цымбал дважды забежал в топ-30 в личных гонках чемпионата мира, поэтому в Эстерсунде от него многие ждали дальнейшего прогресса. К сожалению, Богдан не набрал очков в общий зачет Кубка мира, показав 52-й результат и в индивидуальной гонке, и в спринте. Стабильность, которая не радует.

