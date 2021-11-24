Есть ли прогресс без результата, или Выше головы не прыгнешь

Валерий Василенко – о проигранной «Динамо» евровесне

  • 24.11.2021 09:59
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  • 8 комментариев
Есть ли прогресс без результата, или Выше головы не прыгнешь
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение «Динамо» в игре против «Баварии» и ничья «Бенфики» в поединке против «Барселоны» - это приговор «бело-синим» в нынешней группе ЛЧ. Команда Луческу уже не сможет финишировать выше последнего места. Констатируем очевидное. И неочевидное.

Луческу прав. И неправ

На одной из пресс-конференций главный тренер «Динамо» сетовал, что его команда попала в очень сложную группу Лиги чемпионов. Более того, по словам Луческу, все три команды в группе – явно сильнее его коллектива. С этим не поспоришь. «Барселона», «Бенфика» и тем более «Бавария» - не чета нынешнему «Динамо». И класс у наших оппонентов выше, да и индивидуальное мастерство. Исходя из такой логики, последнее место киевлян в группе смотрится железобетонным. Луческу нашел себе очень правильную и логическую отмазку, какие тут могут быть вопросы?

Но это если говорить в целом, без контекста. А контекст, нюансы, всегда были и есть. И в этой связи можем констатировать, что «Динамо» имело все шансы выступить лучше. Потому что в первой игре могли обыгрывать португальцев. Но не обыграли. Могли брать хотя бы одно очко в спарке с разобранной «Барсой», но почему-то не взяли. Наконец, могли сыграть не просто «достойно», а хотя бы вничью против ослабленной эпидемией «Баварии», но не сделали этого. Получается, разорвать шаблон, выйти из ряда вон, прыгнуть выше своей головы в «Динамо» никто и не пытался. Ни тренер, ни его подопечные. Жаль.

Матч против «Баварии» - как лакмусовая бумажка

Казалось бы, не самый мотивированный соперник, первое место от которого никуда не денется. А тут еще и коронавирус всерьез подкосил чемпионов Германии. Да и внезапный киевский снег должен был быть в нашу пользу. Но перевернуть эту ситуацию на свой резон «Динамо» не смогло. Да, в данной ситуации обязательно нужно делать скидку на то, что даже кадрово ослабленная «Бавария» остается командой иного, более высокого уровня. Что и продемонстрировали наглядно голы Левандовского и Комана. Однако мюнхенцы не играли в режиме «или все, или ничего» - им это просто было ни к чему.


УЕФА

А вот почему так не играли киевляне? У меня на сей счет есть только один ответ: команда психологически не готова так играть. И чем больше в УПЛ будет таких матчей, как «Черноморец» - «Динамо» («Мариуполь» - «Шахтер»), тем украинский представитель в ЛЧ будет выглядеть инородным телом. Потому что в чемпионате Украины нашим грандам дают время и на принятие мяча, и на посмотреть по сторонам. А порой и на то, чтобы выпить чаю. Это расслабляет, убаюкивает, дает нездоровое ощущение вседозволенности. И всемогущества. В матчах с «Баварией» и «Реалом» пожинаем плоды.

Луческу ошибся со стартовым составом


ФК Динамо

Второй тайм киевляне провели лучше не только потому, что перестал падать снег. Но и из-за того, что на поле появились Витиньо и Гармаш. Да и Караваев тоже. Можно долго рассуждать в этой связи, что таким хитро мудрым был план румынского тренера – сначала вымотать соперника, а потом добить. Если он действительно был таким, то все равно провалился. Выход Шкурина в качестве центрфорварда себя явно не оправдал. Мне кажется, что даже Супряга, который сейчас не попадает в протоком игры, смотрелся бы в этом поединке более органично. Ибо Влад мог дать хотя бы скорость. Что мог дать Илья в поединке, так и осталось загадкой. На мой взгляд, если бы Витиньо и особенно Гармаш вышли со старта, вполне может быть, что после первой половины встречи чемпион Украины не проигрывал бы в два мяча.

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Судейство

Наверное, уместно говорить, что арбитр провел не лучший свой матч. И что в моменте, когда в первом тайме в штрафной площади гостей рухнул на газон Буяльский, рефери мог/был обязан поставить пенальти. Я с этим спорить не собираюсь. Более того, считаю, что в том эпизоде одиннадцатиметровый скорее был, чем не было. Но тут вот ведь какое дело. Подобные пенальти, а то и вовсе высосанные из одного места, в наших широтах ставят в пользу сами знаете кого. Ставят с завидным постоянством. Ну, такова жизнь: арбитры везде симпатизируют более сильным. Вот когда ты в статусе более сильного, и ставят в твою пользу, это вроде бы хорошо. Но вот когда ты в аналогичной ситуации оказываешься в роли жертвы, это уже плохо. Обычная подмена понятий. И вечная проблема футбола.  


ФК Динамо

Матч с «Бенфикой» ничего не решает, и это хорошо

Игра последнего тура для «Динамо» превращается в формальность – как бы мы не прыгали, выше последнего места не прыгнешь. Это плохо, конечно же. Но это и хорошо. Наконец-то «Динамо» не будет иметь турнирного груза ответственности. Наконец-то можно просто выходить и играть в футбол, не боясь за итог. Наконец-то можно показать, что мы мужики. И просто красиво и громко хлопнуть дверью.

Валерий Василенко, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 24.11.2021 10:39
    +2
    Динамо хорошо играло. Но нет результата.
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    Bibenco
    Bibenco, 24.11.2021 10:38
    +2
    То, о чём ты так много и эмоционально написал, называется командным уровнем. Наши клубы просто слабее соперника.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 24.11.2021 10:40
    +1
    ...
    27 Милан 1
    28 Лейпциг 1
    29-30 Шахтер и Динамо по 1.
    31 Мальмё 1
    32 Бешикташ 0.
    Наверное самое слабое выступление для двух украинских команд вместе в группе ЛЧ.
    По отдельности :
    У Шахтёра наверное в тройке худших результатов в его групповых ЛЧ.
    У Динамо было и похуже, с 0.заканчивали (2008)
    Можете минусить тогда тоже разница была -15 (4:19)...
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    suforza1921
    suforza1921, 24.11.2021 10:24
    +1
    З такою Барсою і учорашньою Баварією можна було боротися за результат. Але результату нема. І не треба звинувачувати сторонні чинники - погоду, корону, фортуну, суддівство, травми чи щось інше. Винні динамівці самі. Не вистачило агресії, сміливості та впевненості у собі. А може, бажання битися за результат і престиж клубу через "не можу"? Єврокубкова весна гудбай. З високою долею ймовірності той самий підсумок чекає сьогодні і на Шахтаря. І причини теж треба шукати тільки в собі - самовпевненість і безхребетність, продемонстровані у першій зустрічі з "Шерифом" досі віддзеркалені у поточній турнірній таблиці, і виправити ситуацію буде вкрай складно.
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    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 24.11.2021 11:12
    0
    Динамо нужна встряска состава
    Я бы зимой , при наличии преодолений отпускал Кендзеру и Де Пену, при наличии предложений конечно. Кен уже не будет добавлять, а Де Пену , получил контракт, немного успокоился
    На их места есть игроки!
    Так же я бы продавал кого-то из пары Мыколенко Цыганков, снова же при наличии предложений !
    —-
    При этом взять двух игроков сугубо под основу .
    В первую очередь - конкурента Сидорчуку
    Таким образом команда немного встряхнется и получит импульс перед гонкой за чемпионство !
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 24.11.2021 11:03
    0
    Игра последнего тура для «Динамо» превращается в формальность – как бы мы не прыгали, выше последнего места не прыгнешь. Это плохо, конечно же. Но это и хорошо. Наконец-то «Динамо»....
    ________________________________________________________
    ...покажет свой настоящий уровень?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 24.11.2021 11:01
    0
    И что в моменте, когда в первом тайме в штрафной площади гостей рухнул на газон Буяльский, рефери мог/был обязан поставить пенальти.
    _______________________________________________________________
    Все судьи в Европе уже знают , что наши футболисты - падуны и падальщики.
    Вбегают в чужую штрафную, ищут ногу соперника, падают и поворачиваются к арбитру с поднятыми руками. Это происходит систематически, поэтому, я не удивлюсь, если в судейской комнате, обсуждая это момент, судьи с улыбкой вспоминают Буяльского.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 24.11.2021 10:39
    0
    №11 это наше место и это неплохо.
    Главное лет через 5 не опуститься ниже №15 (это потеря 1 места в квалифае ЛЧ и 1 единственного места в квалифае ЛЕ).(У России через сезон может 4команды, если не зацепят в этом №15.)
    /
    Хотя есть и Плюсы, тогда будет 4 команды (Шахтер, Динамо, надеюсь Металлист, Заря) , в общем поменьше шлака.
    1в ЛЧ(или опуститься в ЛЕ, если пройдет старт квалифай2 ЛЧ) + возможность 3 в группы ЛК
    А Пока на начало следующего сезона имеем:
    1 Англия 76,855 7/7
    2 Испания 65,713 7/7
    3 Германия 57,642 7/7
    4 Италия 51,855 7/7
    5 Франция 39,248 6/6
    6 Нидерланды 37,6 5/5
    7 Португалия 37,55 4/6
    8 Шотландия 28,7 2/5
    9 Бельгия 26,6 4/5
    10 Австрия 25,1 4/5
    11 УКРАИНА 23,4 3/5
    12 Сербия 23 2/4
    13 Швейцария 21,675 2/4
    14 Хорватия 20,275 1/4
    15 Норвегия 20 1/4
    16 Чехия 19,7 3/5
    17 РОССИЯ 19,682 3/5
    18 Греция 19,6 2/4
    19 Дания 18,925 4/5
    20 Турция 18,3 3/5
    21 Израиль 18,25 2/4
    22 Кипр 18,125 2/4
    23 Швеция 17,5 1/4
    24 Болгария 15,25 2/4
    25 Венгрия 14,25 1/4
    26 Румыния 13,75 1/4
    27 Словакия 13,5 1/4
    28 Польша 13 1/4
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