Есть ли прогресс без результата, или Выше головы не прыгнешь

Поражение «Динамо» в игре против «Баварии» и ничья «Бенфики» в поединке против «Барселоны» - это приговор «бело-синим» в нынешней группе ЛЧ. Команда Луческу уже не сможет финишировать выше последнего места. Констатируем очевидное. И неочевидное.

Луческу прав. И неправ

На одной из пресс-конференций главный тренер «Динамо» сетовал, что его команда попала в очень сложную группу Лиги чемпионов. Более того, по словам Луческу, все три команды в группе – явно сильнее его коллектива. С этим не поспоришь. «Барселона», «Бенфика» и тем более «Бавария» - не чета нынешнему «Динамо». И класс у наших оппонентов выше, да и индивидуальное мастерство. Исходя из такой логики, последнее место киевлян в группе смотрится железобетонным. Луческу нашел себе очень правильную и логическую отмазку, какие тут могут быть вопросы?

Но это если говорить в целом, без контекста. А контекст, нюансы, всегда были и есть. И в этой связи можем констатировать, что «Динамо» имело все шансы выступить лучше. Потому что в первой игре могли обыгрывать португальцев. Но не обыграли. Могли брать хотя бы одно очко в спарке с разобранной «Барсой», но почему-то не взяли. Наконец, могли сыграть не просто «достойно», а хотя бы вничью против ослабленной эпидемией «Баварии», но не сделали этого. Получается, разорвать шаблон, выйти из ряда вон, прыгнуть выше своей головы в «Динамо» никто и не пытался. Ни тренер, ни его подопечные. Жаль.

Матч против «Баварии» - как лакмусовая бумажка

Казалось бы, не самый мотивированный соперник, первое место от которого никуда не денется. А тут еще и коронавирус всерьез подкосил чемпионов Германии. Да и внезапный киевский снег должен был быть в нашу пользу. Но перевернуть эту ситуацию на свой резон «Динамо» не смогло. Да, в данной ситуации обязательно нужно делать скидку на то, что даже кадрово ослабленная «Бавария» остается командой иного, более высокого уровня. Что и продемонстрировали наглядно голы Левандовского и Комана. Однако мюнхенцы не играли в режиме «или все, или ничего» - им это просто было ни к чему.



УЕФА

А вот почему так не играли киевляне? У меня на сей счет есть только один ответ: команда психологически не готова так играть. И чем больше в УПЛ будет таких матчей, как «Черноморец» - «Динамо» («Мариуполь» - «Шахтер»), тем украинский представитель в ЛЧ будет выглядеть инородным телом. Потому что в чемпионате Украины нашим грандам дают время и на принятие мяча, и на посмотреть по сторонам. А порой и на то, чтобы выпить чаю. Это расслабляет, убаюкивает, дает нездоровое ощущение вседозволенности. И всемогущества. В матчах с «Баварией» и «Реалом» пожинаем плоды.

Луческу ошибся со стартовым составом



ФК Динамо

Второй тайм киевляне провели лучше не только потому, что перестал падать снег. Но и из-за того, что на поле появились Витиньо и Гармаш. Да и Караваев тоже. Можно долго рассуждать в этой связи, что таким хитро мудрым был план румынского тренера – сначала вымотать соперника, а потом добить. Если он действительно был таким, то все равно провалился. Выход Шкурина в качестве центрфорварда себя явно не оправдал. Мне кажется, что даже Супряга, который сейчас не попадает в протоком игры, смотрелся бы в этом поединке более органично. Ибо Влад мог дать хотя бы скорость. Что мог дать Илья в поединке, так и осталось загадкой. На мой взгляд, если бы Витиньо и особенно Гармаш вышли со старта, вполне может быть, что после первой половины встречи чемпион Украины не проигрывал бы в два мяча.

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Судейство

Наверное, уместно говорить, что арбитр провел не лучший свой матч. И что в моменте, когда в первом тайме в штрафной площади гостей рухнул на газон Буяльский, рефери мог/был обязан поставить пенальти. Я с этим спорить не собираюсь. Более того, считаю, что в том эпизоде одиннадцатиметровый скорее был, чем не было. Но тут вот ведь какое дело. Подобные пенальти, а то и вовсе высосанные из одного места, в наших широтах ставят в пользу сами знаете кого. Ставят с завидным постоянством. Ну, такова жизнь: арбитры везде симпатизируют более сильным. Вот когда ты в статусе более сильного, и ставят в твою пользу, это вроде бы хорошо. Но вот когда ты в аналогичной ситуации оказываешься в роли жертвы, это уже плохо. Обычная подмена понятий. И вечная проблема футбола.



ФК Динамо

Матч с «Бенфикой» ничего не решает, и это хорошо

Игра последнего тура для «Динамо» превращается в формальность – как бы мы не прыгали, выше последнего места не прыгнешь. Это плохо, конечно же. Но это и хорошо. Наконец-то «Динамо» не будет иметь турнирного груза ответственности. Наконец-то можно просто выходить и играть в футбол, не боясь за итог. Наконец-то можно показать, что мы мужики. И просто красиво и громко хлопнуть дверью.