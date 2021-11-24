Таблица коэффициентов. Отрыв России от Украины увеличился: кто виноват?

«Динамо» проиграло «Баварии», а Ярослав Ракицкий принес одно очко «Зениту»

  • 24.11.2021 07:45
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Таблица коэффициентов. Отрыв России от Украины увеличился: кто виноват?
© УЕФА

23 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Небольшие изменения внесены в таблицу коэффициентов УЕФА.

Украина и Россия ведут борьбу за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

В Киеве неудачно сыграло «Динамо», проиграв мюнхенской «Баварии» (1:2). Первый гол киевлян в текущем сезоне ЛЧ забил Денис Гармаш, однако это не помогло взять очки для таблицы коэффициентов УЕФА. Да и вообще, уже понятно, что киевляне точно завершат евросезон 8 декабря гостевым матчем против «Бенфики».

  • Украина остается на 11-й позиции с пятилетней суммой коэффициентов 31.400.

В среду, 24 ноября, донецкий «Шахтер» гостит в Милане у «Интера». Горнякам для продолжения борьбы в еврокубках нужна только победа. На следующий день «Заря» будет играть в Лиге конференций на выезде против «Ромы», команды Жозе Моуриньо.

А вот у России (32.282) «Зенит» добавил в копилку 0.200 балла за счет ничьей «Зенита» в гостях у шведского «Мальме» (1:1). Причем спасительный гол забил с пенальти в компенсированное время матча украинский защитник Ярослав Ракицкий.

  • Таким образом, перевес России над Украиной вырос до 0.882 балла.

24 ноября в Лиге Европы ожидается противостояние «Спартак» – «Наполи», а днем позже «Локомотив» будет принимать «Лацио».

Борьба за топ-10 рейтинга УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Источник — Sport.ua

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