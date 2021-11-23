Гол Ракицкого с пенальти принес ничью Зениту, Челси разгромил Ювентус

23 ноября сыграны матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
Гол украинского защитника Ярослава Ракицкого с пенальти конце игры принес ничью «Зениту» в матче против «Мальме» (1:1).
В другом матче игрового дня «Челси» разгромил «Ювентус» (4:0). Обе команды набрали по 12 очков и вышли в 1/8 финала ЛЧ..
Лига чемпионов
Группа H, 5-й тур. 23 ноября
Челси – Ювентус – 4:0
Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5 (4:0)
Челси: Менди, Рюдигер, Тиагу Силва, Чилуэлл (Аспиликуэта, 72), Джеймс, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 38), Чалоба, Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).
Ювентус: Щенсны, де Лигт, Алекс Сандру, Бонуччи, Маккенни, Рабьо, Локателли (Артур, 68), Бентанкур (Дибала, 60), Мората (Кин, 68), Куадрадо (де Винтер, 81), Кьеза (Кулушевски, 80).
Предупреждения: Куадрадо, 23.
Судья: Срджан Йованович (Сербия)
Мальме – Зенит – 1:1
ВИДЕО. Гол Ракицкого с пенальти, 90+2 мин.
Источник — Sport.ua
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