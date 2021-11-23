Гол Ракицкого с пенальти принес ничью Зениту, Челси разгромил Ювентус

Отыгравшись в Мальме, питерский клуб обеспечил себе место в Лиге Европы

  • 23.11.2021 23:59
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  • 6 комментариев
Гол Ракицкого с пенальти принес ничью Зениту, Челси разгромил Ювентус
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

23 ноября сыграны матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Гол украинского защитника Ярослава Ракицкого с пенальти конце игры принес ничью «Зениту» в матче против «Мальме» (1:1).

В другом матче игрового дня «Челси» разгромил «Ювентус» (4:0). Обе команды набрали по 12 очков и вышли в 1/8 финала ЛЧ..

Лига чемпионов

Группа H, 5-й тур. 23 ноября

Челси  Ювентус  4:0

Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5 (4:0)

Челси: Менди, Рюдигер, Тиагу Силва, Чилуэлл (Аспиликуэта, 72), Джеймс, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 38), Чалоба, Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).

Ювентус: Щенсны, де Лигт, Алекс Сандру, Бонуччи, Маккенни, Рабьо, Локателли (Артур, 68), Бентанкур (Дибала, 60), Мората (Кин, 68), Куадрадо (де Винтер, 81), Кьеза (Кулушевски, 80).

Предупреждения: Куадрадо, 23.

Судья: Срджан Йованович (Сербия)

Мальме – Зенит – 1:1

ВИДЕО. Гол Ракицкого с пенальти, 90+2 мин.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Standard
    Standard, 24.11.2021 00:11
    +3
    Просто ганьба. З газпрому тричі дзвонили, щоб суддя пенальті ставив.
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 24.11.2021 00:23
    0
    avk2307, 24.11.2021 00:22
    Позорно Зенит протянули с двумя пенальти в следующую стадию
    Но не изменишь ничего.
    Шведы запомнили зенит и судеек
    Та даже если бы Зенит сегодня просрал, они бы всё-равно вышли в ле. Ювентус точно не потерял бы очки дома с Мальме.
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 24.11.2021 00:22
    0
    Опять боты резвятся
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.11.2021 00:22
    -1
    Позорно Зенит протянули с двумя пенальти в следующую стадию
    Но не изменишь ничего.
    Шведы запомнили зенит и судеек
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 24.11.2021 00:14
    -6
    Есть ещё порох, молодец!
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 24.11.2021 00:12
    -6
    Получается старый украинский козак, Ярослав, который играет в защите, это главная ударная сила чемпиона России?
    Ссылка
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