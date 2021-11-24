Челси – Ювентус – 4:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча

23 ноября сыграны матчи 5-го тура Лиги чемпионов. «Челси» дома разгромил «Ювентус» (4:0).
Обе команды набрали по 12 очков и вышли в 1/8 финала ЛЧ.
Лига чемпионов
Группа H, 5-й тур. 23 ноября
Челси – Ювентус – 4:0
Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 55, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5.
ГОЛ! 1:0. Чалоба, 25 мин.
ГОЛ! 2:0. Джеймс, 55 мин.
ГОЛ! 3:0. Хадсон-Одои, 58 мин.
ГОЛ! 4:0. Вернер, 90+5 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.