Челси
4 : 0
Ювентус
23.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Ювентус – 4:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 03:28
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Челси – Ювентус – 4:0. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября сыграны матчи 5-го тура Лиги чемпионов. «Челси» дома разгромил «Ювентус» (4:0).

Обе команды набрали по 12 очков и вышли в 1/8 финала ЛЧ.

Лига чемпионов

Группа H, 5-й тур. 23 ноября

Челси  Ювентус  4:0

Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 55, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5.

ГОЛ! 1:0. Чалоба, 25 мин.

ГОЛ! 2:0. Джеймс, 55 мин.

ГОЛ! 3:0. Хадсон-Одои, 58 мин.

ГОЛ! 4:0. Вернер, 90+5 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
58' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
56' ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
25' ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).

Источник — Sport.ua

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