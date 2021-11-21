Во вторник, 23 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Челси

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата.

Но, как известно, удержаться на вершине намного сложнее, чем взобраться на нее. Во втором туре нынешней кампании команда Томаса Тухеля минимально проиграла итальянскому «Ювентусу» (0:1), из-за чего пока занимает второе место в турнирной таблице.

Выход в плей-офф турнира «пенсионеры» себе почти обеспечили, ведь опережают российский «Зенит» на 6 очков. Так что предстоящий матч будет борьбой за первую строчку в турнирной таблице.

Ювентус

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Сейчас, за два тура до конца группового раунда Лиги чемпионов, у туринцев пока все прекрасно – четыре сухие победы и единоличное лидерство в квартете. В предстоящем поединке итальянскому гранду будет достаточно добиться даже ничьей, чтобы досрочно обеспечить себе первое место, которое позволит получить более комфортного соперника в 1/8 финала турнира.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.71 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Хадсон-Одои, Хаверц.

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Маккенни, Локателли, Рабьо, Кьеза, Мората.

23 ноября, вторник