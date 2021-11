Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» был прерван на 2-й минуте игры из-за действий зрителей.

Бутылка, брошенная с трибун, попала в голову игроку гостей Димитри Пайету. Футболист побывал в шоке, но его здоровье вне опасности.

Главный арбитр Руди Букке принял решение остановить матч, и команды ушли с поля.

Полиция смогла быстро найти нарушителя порядка, и тот был немедленно выведен со стадиона.

ВИДЕО. Бутылкой попали в голову игроку. Матч Лион – Марсель прерван

Why does this keep happening to Payet?pic.twitter.com/vCD1q6UG1I