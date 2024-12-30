ОФИЦИАЛЬНО. Нант усилился опытным чемпионом Европы
Антони Лопеш стал игроком Нанта
Португальский экс-голкипер «Лиона» Антони Лопеш стал игроком «Нанта».
Вратарь перешел в качестве свободного агента. Контракт игрока с его новым клубом рассчитан на 2 года.
Предыдущим клубом вратаря был «Лион», воспитанником которого является Лопеш. Также голкипер сыграл 14 матчей за сборную Португалии, что позволило ему стать чемпионом Европы-2016.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего вратаря в 1.5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лопеш не сыграл за «Лион» ни в одном матче.
✍️🆕— FC Nantes (@FCNantes) December 30, 2024
Anthony Lopes est Jaune et Vert !#OnEstNantes pic.twitter.com/ofou7ru8UY
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