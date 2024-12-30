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Франция
30 декабря 2024, 21:54 | Обновлено 30 декабря 2024, 22:19
226
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нант усилился опытным чемпионом Европы

Антони Лопеш стал игроком Нанта

30 декабря 2024, 21:54 | Обновлено 30 декабря 2024, 22:19
226
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нант усилился опытным чемпионом Европы
ФК Нант. Антони Лопеш

Португальский экс-голкипер «Лиона» Антони Лопеш стал игроком «Нанта».

Вратарь перешел в качестве свободного агента. Контракт игрока с его новым клубом рассчитан на 2 года.

Предыдущим клубом вратаря был «Лион», воспитанником которого является Лопеш. Также голкипер сыграл 14 матчей за сборную Португалии, что позволило ему стать чемпионом Европы-2016.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего вратаря в 1.5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лопеш не сыграл за «Лион» ни в одном матче.

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Іван Распутін Источник: ФК Нант
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