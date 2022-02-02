В перенесенном поединке 14-готура чемпионата Франции по футболу «Лион» дома обыграл «Марсель» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лион» — «Марсель» — 2:1
Голы: Шакири, 76, Дембеле, 89 — Гендузи, 10
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Лион).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Лион).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Марсель).
Источник — Sport.ua
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