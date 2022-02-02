Дембеле решает. Лион вырвал победу у Марселя в скандальном матче

В перенесенном матче 14-го тура чемпионата Франции «Лион» переиграл «Марсель» со счетом 2:1.
Гендузи на 10-й минуте забил гол для гостей. Хозяева поля во втором тайме забили дважды и вырвали победу, отличились Джердан Шакири и Мусса Дембеле.
Этот матч был прерван без доигрывания 21 ноября, когда на трибунах начались беспорядки, и в капитана «Марселя» Димитри Пайета попала бутылка.
Лига 1. 14-й тур
Лион – Марсель – 2:1
Голы: Шакири, 76, Дембеле, 89 – Гендузи, 10.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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