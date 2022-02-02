14-й тур
Лион
2 : 1
Марсель
01.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дембеле решает. Лион вырвал победу у Марселя в скандальном матче

Этот поединок был прерван 21 ноября, когда на трибунах начались беспорядки

  • 02.02.2022 00:25
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Дембеле решает. Лион вырвал победу у Марселя в скандальном матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Дембеле

В перенесенном матче 14-го тура чемпионата Франции «Лион» переиграл «Марсель» со счетом 2:1.

Гендузи на 10-й минуте забил гол для гостей. Хозяева поля во втором тайме забили дважды и вырвали победу, отличились Джердан Шакири и Мусса Дембеле.

Этот матч был прерван без доигрывания 21 ноября, когда на трибунах начались беспорядки, и в капитана «Марселя» Димитри Пайета попала бутылка.

Лига 1. 14-й тур

Лион – Марсель – 2:1

Голы: Шакири, 76, Дембеле, 89 – Гендузи, 10.

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Источник — Sport.ua

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