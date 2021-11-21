Гари НЕВИЛЛ: «Спасибо, Уле! Ты заставил нас гордиться»

Экс-игрок «Ман Юнайтед» поблагодарил тренера за работу

  • 21.11.2021 14:32
  • 923 просмотра
  • 0 комментариев
Гари НЕВИЛЛ: «Спасибо, Уле! Ты заставил нас гордиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Известный в прошлом футболист, экс-защитник МЮ Гари Невилл обратился к Сульшеру.

«Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжелыми, но перед этим ты вернул клубу немного души», — написал Невилл в Twitter.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности