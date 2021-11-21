Гари НЕВИЛЛ: «Спасибо, Уле! Ты заставил нас гордиться»

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Известный в прошлом футболист, экс-защитник МЮ Гари Невилл обратился к Сульшеру.
«Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжелыми, но перед этим ты вернул клубу немного души», — написал Невилл в Twitter.
Thank you Ole. You did us proud . The last two months were tough but before that you restored some soul into the club. ❤️ pic.twitter.com/cseYVIFgqK— Gary Neville (@GNev2) November 21, 2021
Источник — Sport.ua
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