ОФИЦИАЛЬНО: Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

С 1996 по 2007 годы Сульшер выступал за «красных дьяволов» в качестве игрока, а 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», сменив на этом посту Жозе Моуриньо. 28 марта 2019 года «Манчестер Юнайтед» официально назначил Сульшера главным тренером клуба.

Уле Гуннар вывел «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы сезона 2020/2021, где английская команда проиграла испанскому «Вильярреалу» (1:1, 10:11 по пенальти). После 12-ти сыгранных туров в текущем сезоне «МЮ» занимает 7-е место в английской Премьер-лиге, набрав 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 20-21. При этом «красные дьяволы» потерпели пять поражений в последних семи поединках чемпионата Англии.

«Уле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны бросать тень на всю работу, которую он проделал за последние три года, чтобы заложить фундамент для будущих успехов… Уле всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи «Манчестер Юнайтед», — говорится в официальном заявлении клуба.

В ближайших матчах командой будет руководить 40-летний экс-игрок «красных дьяволов» Майкл Каррик, который работает в тренерском штабе первой команды «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В качестве игрока Майкл выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 годы, после чего завершил карьеру футболиста.

«Манчестер Юнайтед» в скором времени планирует назначить временного тренера, который будет руководить командой до конца текущего сезона.