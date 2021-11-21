ОФИЦИАЛЬНО: Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед

Исполняющим обязанности наставника команды стал Майкл Каррик

  • 21.11.2021 12:47
  • 4922 просмотра
  • 15 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

С 1996 по 2007 годы Сульшер выступал за «красных дьяволов» в качестве игрока, а 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», сменив на этом посту Жозе Моуриньо. 28 марта 2019 года «Манчестер Юнайтед» официально назначил Сульшера главным тренером клуба.

Уле Гуннар вывел «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы сезона 2020/2021, где английская команда проиграла испанскому «Вильярреалу» (1:1, 10:11 по пенальти). После 12-ти сыгранных туров в текущем сезоне «МЮ» занимает 7-е место в английской Премьер-лиге, набрав 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 20-21. При этом «красные дьяволы» потерпели пять поражений в последних семи поединках чемпионата Англии.

«Уле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны бросать тень на всю работу, которую он проделал за последние три года, чтобы заложить фундамент для будущих успехов… Уле всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи «Манчестер Юнайтед», — говорится в официальном заявлении клуба.

В ближайших матчах командой будет руководить 40-летний экс-игрок «красных дьяволов» Майкл Каррик, который работает в тренерском штабе первой команды «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В качестве игрока Майкл выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 годы, после чего завершил карьеру футболиста.

«Манчестер Юнайтед» в скором времени планирует назначить временного тренера, который будет руководить командой до конца текущего сезона.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(33 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 21.11.2021 13:22
    +1
    Печально. Но не годится такому клубу проигрывать уотфордам с разгромным счётом.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 21.11.2021 14:16
    0
    Ждем его в качестве тренера Александрии.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 21.11.2021 14:16
    0
    BadMan, 21.11.2021 14:13
    100%. Тільки не Зідан.
    Щось в його тренерські якості я вірю все менше і менше.
    Действительно, три выигрыша в ЛЧ! Кто так не может, любой дурак повторит!
    Ссылка
    bzzzzzz
    bzzzzzz, 21.11.2021 14:12
    0
    вместе с сульшером там половину руководства надо сменить. там в мю походу никто в футболе не разбирается. тупо бизнесмены.
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 21.11.2021 13:56 (изменен)
    0
    Умник, 21.11.2021 13:40
    Тут либо Хацкевич, либо Санжар.
    Но мне почему то кажется ближе всего Костышин.
    В Коваливке видели Глейзера.
    Блохін 100%.
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 21.11.2021 13:40
    0
    Тепер головне не лохвнутися з тренером. Я би хотів побачити когось типу Адольфа Гюттера. Сподіваюся, що не Зідан, - так, в нього був шикарний результат, але його прихід в МЮ буде таким же як другий прихід в Реал.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 21.11.2021 13:20
    0
    Надеюсь не потеряется и в скором будущем мы его вновь увидим.
    Ссылка
    BadMan
    BadMan, 21.11.2021 14:13
    -1
    roman_kros, 21.11.2021 13:40
    Тепер головне не лохвнутися з тренером. Я би хотів побачити когось типу Адольфа Гюттера. Сподіваюся, що не Зідан, - так, в нього був шикарний результат, але його прихід в МЮ буде таким же як другий прихід в Реал.
    100%. Тільки не Зідан.
    Щось в його тренерські якості я вірю все менше і менше.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 21.11.2021 13:40
    -1
    Тут либо Хацкевич, либо Санжар.
    Но мне почему то кажется ближе всего Костышин.
    В Коваливке видели Глейзера.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 21.11.2021 14:08
    -2
    Всё к этому шло давно к сожалению
    Отличный футболист, приличный тренер, но видимо не для уровня Ман Ю.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 21.11.2021 14:02
    -2
    Давно пора.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 21.11.2021 14:05
    -3
    Сульшера подставил Роналдо,он же обещал перед матчем с Уотфордом,что время пришло расправить плечи,и показать кто есть кто,а сам нае.ал.😆
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 21.11.2021 13:00
    -3
    Наконец то
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 21.11.2021 13:10
    -4
    Ну что тут скажешь... . Жду Сэра Алекса Фергюсона
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 21.11.2021 12:58
    -6
    Не треба, дайте йому ще один шанс Він зможе
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности