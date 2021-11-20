ВИДЕО. Под бурные аплодисменты. Как Аугсбург отметил победу над Баварией

В поединке 12-го тура чемпионата Германии по футболу «Аугсбург» дома неожиданно обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1.
Для «Аугсбурга» это первая победа над «Баварией» за последние шесть лет. Немецкая команда отпраздновала успех под бурные аплодисменты своих фанатов, заполнивших тридцатитысячный стадион «ВВК Арена».
После 12-ти сыгранных туров «Аугсбург» занимает 15-е место в Бундеслиге, имея в активе 12 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11-21. «Бавария» лидирует с 28-ю очками в активе.
Augsburg celebrate beating Bayern Munich for the first time in 6 years! 🙌 pic.twitter.com/ehs9VaATWV— ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2021
Источник — ESPN
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