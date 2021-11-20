ВИДЕО. Под бурные аплодисменты. Как Аугсбург отметил победу над Баварией

«Фуггеры» обыграли мюнхенскую команду впервые за шесть лет

  • 20.11.2021 08:44
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ВИДЕО. Под бурные аплодисменты. Как Аугсбург отметил победу над Баварией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 12-го тура чемпионата Германии по футболу «Аугсбург» дома неожиданно обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1.

Для «Аугсбурга» это первая победа над «Баварией» за последние шесть лет. Немецкая команда отпраздновала успех под бурные аплодисменты своих фанатов, заполнивших тридцатитысячный стадион «ВВК Арена».

После 12-ти сыгранных туров «Аугсбург» занимает 15-е место в Бундеслиге, имея в активе 12 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11-21. «Бавария» лидирует с 28-ю очками в активе.

Источник — ESPN

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