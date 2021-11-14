Итоговый турнир WTA. Соболенко с камбэком обыграла Свёнтек

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
В напряженном трехсетовом поединке белорусска Арина Соболенко обыграла польку Игу Свёнтек. В решающей партии полька подавала на матч, но не сумела защитить свою подачу, а затем проиграла еще два гейма. Матч продолжался 2 часа 20 минут.
Белорусская теннисистка после двух матчей на Akron WTA Finals Guadalajara имеет одну победу и поражение, продолжая бороться за выход в полуфинал. Свентек потерпела два поражения.
Также результатом этого матча может быть довольна испанка Паула Бадоса, которая досрочно квалифицировалась в полуфинал.
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Арина Соболенко (Беларусь) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 6:2, 7:5
Comeback kid 😤— wta (@WTA) November 14, 2021
With a ʀᴏᴄᴋɪɴɢ crowd behind her, @SabalenkaA fights her way to victory over Swiatek!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/2ufCOqxGe3
Источник — Sport.ua
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