Итоговый турнир WTA. Соболенко с камбэком обыграла Свёнтек

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.

В напряженном трехсетовом поединке белорусска Арина Соболенко обыграла польку Игу Свёнтек. В решающей партии полька подавала на матч, но не сумела защитить свою подачу, а затем проиграла еще два гейма. Матч продолжался 2 часа 20 минут.

Белорусская теннисистка после двух матчей на Akron WTA Finals Guadalajara имеет одну победу и поражение, продолжая бороться за выход в полуфинал. Свентек потерпела два поражения.

Также результатом этого матча может быть довольна испанка Паула Бадоса, которая досрочно квалифицировалась в полуфинал.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Арина Соболенко (Беларусь) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 6:2, 7:5

Comeback kid 😤



With a ʀᴏᴄᴋɪɴɢ crowd behind her, @SabalenkaA fights her way to victory over Swiatek!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/2ufCOqxGe3