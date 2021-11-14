Итоговый турнир WTA. Соболенко с камбэком обыграла Свёнтек

Белоруска продолжает борьбу за выход из группы

  • 14.11.2021 06:30
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Итоговый турнир WTA. Соболенко с камбэком обыграла Свёнтек
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.

В напряженном трехсетовом поединке белорусска Арина Соболенко обыграла польку Игу Свёнтек. В решающей партии полька подавала на матч, но не сумела защитить свою подачу, а затем проиграла еще два гейма. Матч продолжался 2 часа 20 минут.

Белорусская теннисистка после двух матчей на Akron WTA Finals Guadalajara имеет одну победу и поражение, продолжая бороться за выход в полуфинал. Свентек потерпела два поражения.

Также результатом этого матча может быть довольна испанка Паула Бадоса, которая досрочно квалифицировалась в полуфинал.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Арина Соболенко (Беларусь) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 6:2, 7:5

Источник — Sport.ua

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