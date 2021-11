Зинченко в запасе Манчестер Сити на дерби с Ман Юнайтед

В субботу, 6 ноября «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды.

Стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Линделеф, Байи, Магуайр — Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред, Шоу — Гринвуд, Роналду.

Запасные: Дин Хендерсон, Далот, Алекс Теллес, Лингард, Матич, Ван Де Беек, Марсьяль, Рашфорд, Санчо.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Жезус, Де Брюйне, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Зинченко, Грилиш, Фернандиньо, Палмер, Стерлинг, Марез.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

