ВИДЕО. Гол футболиста Зари претендует на звание лучшего в туре ЛК

Гол 20-летнего иранского форварда «Зари» Аллахьяра Сайядманеша в ворота софийского ЦСКА претендует на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги конференций.
Сайядманеш забил на 64-й минуте поединка, позволив своей команде одержать победу со счетом 1:0.
Также на почетное звание претендуют голы Патрика Берга («Буде-Глимт»), Томаша Чванчары («Яблонец») и Пепа Бьеля («Копенгаген»).
Who scored the best goal on Matchday 3? 👀— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 21, 2021
⚽️ Allahyar Sayyadmanesh, @FCZoryaOfficial
⚽️ Patrick Berg, @Glimt
⚽️ Tomáš Čvančara, @FKJablonec
⚽️ Pep Biel, @FCKobenhavn @Heineken | #UECLGOTW | #UECL
Источник — УЕФА
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