ВИДЕО. Гол футболиста Зари претендует на звание лучшего в туре ЛК

Мяч Аллахьяра Сайядманеша принес украинской команде победу над софийским ЦСКА (1:0)

  • 22.10.2021 08:31
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ВИДЕО. Гол футболиста Зари претендует на звание лучшего в туре ЛК
© ФК Заря Луганск. Аллахьяр Сайядманеш

Гол 20-летнего иранского форварда «Зари» Аллахьяра Сайядманеша в ворота софийского ЦСКА претендует на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги конференций.

Сайядманеш забил на 64-й минуте поединка, позволив своей команде одержать победу со счетом 1:0.

Также на почетное звание претендуют голы Патрика Берга («Буде-Глимт»), Томаша Чванчары («Яблонец») и Пепа Бьеля («Копенгаген»).

Источник — УЕФА

(4 голоса)

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    Davidson
    online
    Davidson, 22.10.2021 09:26
    0
    Классный гол
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