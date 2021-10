ВИДЕО. Гол футболиста Зари претендует на звание лучшего в туре ЛК

Гол 20-летнего иранского форварда «Зари» Аллахьяра Сайядманеша в ворота софийского ЦСКА претендует на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги конференций.

Сайядманеш забил на 64-й минуте поединка, позволив своей команде одержать победу со счетом 1:0.

Также на почетное звание претендуют голы Патрика Берга («Буде-Глимт»), Томаша Чванчары («Яблонец») и Пепа Бьеля («Копенгаген»).

Who scored the best goal on Matchday 3? 👀



⚽️ Allahyar Sayyadmanesh, @FCZoryaOfficial

⚽️ Patrick Berg, @Glimt

⚽️ Tomáš Čvančara, @FKJablonec

⚽️ Pep Biel, @FCKobenhavn @Heineken | #UECLGOTW | #UECL