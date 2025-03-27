Динамо 23 матча подряд не проигрывает в УПЛ

Киевское «Динамо» в своих последних 23 поединках в Украинской Премьер-лиге не потерпело ни одного поражения (17 побед, 6 ничьих).

Беспроигрышная серия Динамо

Динамо – Кривбасс – 3:1 (18 мая 2024 года) Рух Львов – Динамо – 1:2 (25 мая 2024) Верес Ровно – Динамо – 1:2 (9 августа 2024) Карпаты Львов – Динамо – 1:3 (17 августа 2024) ЛНЗ Черкассы – Динамо – 0:1 (1 сентября 2024) Динамо – Заря – 2:0 (14 сентября 2024) Динамо – Ворскла – 3:1 (18 сентября 2024) Динамо – Рух Львов – 0:0 (21 сентября 2024) Левый Берег – Динамо – 0:3 (29 сентября 2024) Динамо – Кривбасс – 2:1 (6 октября 2024) Динамо – Оболонь – 5:1 (19 октября 2024) Динамо – Шахтер – 1:1 (27 октября 2024) Динамо – Ингулец – 5:2 (3 ноября 2024) Динамо – Полесье – 2:1 (10 ноября 2024) Динамо – Черноморец – 3:1 (23 ноября 2024) Колос Ковалевка – Динамо – 1:1 (1 декабря 2024) Динамо – Александрия – 3:0 (4 декабря 2024) Александрия – Динамо – 0:0 (8 декабря 2024) Динамо – Верес Ровно – 1:0 (16 декабря 2024) Динамо – Карпаты Львов – 2:0 (23 февраля 2025 года) Ворскла – Динамо – 1:1 (28 февраля 2025 года) ЛНЗ Черкассы – Динамо – 1:2 (6 марта 2025 года) Динамо – Заря Луганск – 2:2 (11 марта 2025 года)

Последнее поражение киевского клуба в УПЛ было 11 мая 2024 года во встрече против донецкого «Шахтера» (0:1).

В нынешнем розыгрыше украинского чемпионата «Динамо» располагается на первом месте в турнирной таблице с 51 очком (15 побед, 6 ничьих).