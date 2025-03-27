Украина. Премьер лига27 марта 2025, 19:25 |
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Динамо 23 матча подряд не проигрывает в УПЛ
Последнее поражение в чемпионате было 11 мая 2024 года
27 марта 2025, 19:25 |
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Киевское «Динамо» в своих последних 23 поединках в Украинской Премьер-лиге не потерпело ни одного поражения (17 побед, 6 ничьих).
Беспроигрышная серия Динамо
- Динамо – Кривбасс – 3:1 (18 мая 2024 года)
- Рух Львов – Динамо – 1:2 (25 мая 2024)
- Верес Ровно – Динамо – 1:2 (9 августа 2024)
- Карпаты Львов – Динамо – 1:3 (17 августа 2024)
- ЛНЗ Черкассы – Динамо – 0:1 (1 сентября 2024)
- Динамо – Заря – 2:0 (14 сентября 2024)
- Динамо – Ворскла – 3:1 (18 сентября 2024)
- Динамо – Рух Львов – 0:0 (21 сентября 2024)
- Левый Берег – Динамо – 0:3 (29 сентября 2024)
- Динамо – Кривбасс – 2:1 (6 октября 2024)
- Динамо – Оболонь – 5:1 (19 октября 2024)
- Динамо – Шахтер – 1:1 (27 октября 2024)
- Динамо – Ингулец – 5:2 (3 ноября 2024)
- Динамо – Полесье – 2:1 (10 ноября 2024)
- Динамо – Черноморец – 3:1 (23 ноября 2024)
- Колос Ковалевка – Динамо – 1:1 (1 декабря 2024)
- Динамо – Александрия – 3:0 (4 декабря 2024)
- Александрия – Динамо – 0:0 (8 декабря 2024)
- Динамо – Верес Ровно – 1:0 (16 декабря 2024)
- Динамо – Карпаты Львов – 2:0 (23 февраля 2025 года)
- Ворскла – Динамо – 1:1 (28 февраля 2025 года)
- ЛНЗ Черкассы – Динамо – 1:2 (6 марта 2025 года)
- Динамо – Заря Луганск – 2:2 (11 марта 2025 года)
Последнее поражение киевского клуба в УПЛ было 11 мая 2024 года во встрече против донецкого «Шахтера» (0:1).
В нынешнем розыгрыше украинского чемпионата «Динамо» располагается на первом месте в турнирной таблице с 51 очком (15 побед, 6 ничьих).
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Комментарии 3
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Пум очка наша дур очка любит в поп очку
Це моя днонамка. Вони тільки в ЛЄ можуть всім програвати .
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