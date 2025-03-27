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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 19:25 |
336
3

Динамо 23 матча подряд не проигрывает в УПЛ

Последнее поражение в чемпионате было 11 мая 2024 года

27 марта 2025, 19:25 |
336
3
Динамо 23 матча подряд не проигрывает в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» в своих последних 23 поединках в Украинской Премьер-лиге не потерпело ни одного поражения (17 побед, 6 ничьих).

Беспроигрышная серия Динамо

  1. Динамо – Кривбасс – 3:1 (18 мая 2024 года)
  2. Рух Львов – Динамо – 1:2 (25 мая 2024)
  3. Верес Ровно – Динамо – 1:2 (9 августа 2024)
  4. Карпаты Львов – Динамо – 1:3 (17 августа 2024)
  5. ЛНЗ Черкассы – Динамо – 0:1 (1 сентября 2024)
  6. Динамо – Заря – 2:0 (14 сентября 2024)
  7. Динамо – Ворскла – 3:1 (18 сентября 2024)
  8. Динамо – Рух Львов – 0:0 (21 сентября 2024)
  9. Левый Берег – Динамо – 0:3 (29 сентября 2024)
  10. Динамо – Кривбасс – 2:1 (6 октября 2024)
  11. Динамо – Оболонь – 5:1 (19 октября 2024)
  12. Динамо – Шахтер – 1:1 (27 октября 2024)
  13. Динамо – Ингулец – 5:2 (3 ноября 2024)
  14. Динамо – Полесье – 2:1 (10 ноября 2024)
  15. Динамо – Черноморец – 3:1 (23 ноября 2024)
  16. Колос Ковалевка – Динамо – 1:1 (1 декабря 2024)
  17. Динамо – Александрия – 3:0 (4 декабря 2024)
  18. Александрия – Динамо – 0:0 (8 декабря 2024)
  19. Динамо – Верес Ровно – 1:0 (16 декабря 2024)
  20. Динамо – Карпаты Львов – 2:0 (23 февраля 2025 года)
  21. Ворскла – Динамо – 1:1 (28 февраля 2025 года)
  22. ЛНЗ Черкассы – Динамо – 1:2 (6 марта 2025 года)
  23. Динамо – Заря Луганск – 2:2 (11 марта 2025 года)

Последнее поражение киевского клуба в УПЛ было 11 мая 2024 года во встрече против донецкого «Шахтера» (0:1).

В нынешнем розыгрыше украинского чемпионата «Динамо» располагается на первом месте в турнирной таблице с 51 очком (15 побед, 6 ничьих).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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писькотряс
Пум очка наша дур очка любит  в поп очку 
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-3
Dnonama1
Це моя днонамка. Вони тільки в ЛЄ можуть всім програвати
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-3
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