Первая европобеда в сезоне! Заря минимально переиграла ЦСКА

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Лига конференций 2021/2022. 3 тур. Группа С.
«ЦСКА» (София, Болгария) – «Заря» (Луганск, Украина) - 0:1.
Аллахьяр, 64.
Маттей, 46, Вилдсхут, 69, Кайседо, 77, Мазику, 84, Лам, 86 - Хомченовский, 27, Цвек, 89, Фаворов, 90+7.
Вьон, 90+3 (грубая игра).
«ЦСКА»: Бузатто - Турицов, Матей, Лам, Мазику - Йомов (Крастев, 83), Мухар, Джеферсон (Вьон, 73), Вилдсхут (Бе, 73) - Кэри (Варела, 57), Кайседо.
«Заря»: Мацапура - Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский - Аллахьяр, Булеца (Кристиан, 87), Цвек, Громов - Шахаб, Гладкий.
Арбитр: Мануэль Шюттенгрубер (Австрия).
Стадион: «Васил Левски» (София, Болгария).
Источник — Sport.ua
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Заря молодцы!
P.S. Ну и штормит же вас в этом сезоне. Не знаешь что и ждать))) И спасибо всем за добрые слова в адрес УКРАИНСКОЙ команде!!!!
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