ЦСКА София
0 : 1
Заря
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая европобеда в сезоне! Заря минимально переиграла ЦСКА

Два разных тайма в Софии все же закончились викторией украинской команды

  • 21.10.2021 23:55
  • 3490 просмотров
  • 58 комментариев
Первая европобеда в сезоне! Заря минимально переиграла ЦСКА
© ФК Заря

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций 2021/2022. 3 тур. Группа С.

«ЦСКА» (София, Болгария) – «Заря» (Луганск, Украина) - 0:1.

Аллахьяр, 64.

 Маттей, 46, Вилдсхут, 69, Кайседо, 77, Мазику, 84, Лам, 86 - Хомченовский, 27, Цвек, 89, Фаворов, 90+7.

 Вьон, 90+3 (грубая игра).

«ЦСКА»: Бузатто - Турицов, Матей, Лам, Мазику - Йомов (Крастев, 83), Мухар, Джеферсон (Вьон, 73), Вилдсхут (Бе, 73) - Кэри (Варела, 57), Кайседо.

«Заря»: Мацапура - Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский - Аллахьяр, Булеца (Кристиан, 87), Цвек, Громов - Шахаб, Гладкий.

Арбитр: Мануэль Шюттенгрубер (Австрия).

Стадион: «Васил Левски» (София, Болгария).

ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 23:56
    +15
    С первой еврокубковой победой всех нас!
    Заря молодцы!
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 21.10.2021 23:56
    +14
    Как бы там ни было, но молодцы все же
    Ссылка
    Луганчанин
    Луганчанин, 22.10.2021 00:07
    +11
    Хоть и не уверенная(1 тайм), но победа! Спасибо, команда!
    P.S. Ну и штормит же вас в этом сезоне. Не знаешь что и ждать))) И спасибо всем за добрые слова в адрес УКРАИНСКОЙ команде!!!!
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    Cityzen83
    Cityzen83, 22.10.2021 00:02
    +10
    А шо, так можно было? Полностью про...ть один тайм, а во втором раз...ать соперника ... Луч и Зебра - учитесь. Можно и переломить ход поединка, оказывается.
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 21.10.2021 23:59
    +8
    Во втором тайме были настоящие мужики!Молодцы победа есть !
    Ссылка
    Yalta
    online
    Yalta, 22.10.2021 00:09
    +7
    Красавцы!Всех с долгожданной нашей победой!Нашим власть имущим,нужно задуматься над тем,что в нашем футболе шо-то не так. Причем это касается,как сборную так и клубы.
    Ссылка
    ДаёшьСуперлигу
    online
    ДаёшьСуперлигу, 22.10.2021 00:03
    +7
    dadaali177188, 21.10.2021 23:57
    Зоря наконец то просралась
    Мацапура - сухой!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 22.10.2021 00:03
    +6
    С почином всех нас. Зоря молодцы
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 22.10.2021 00:02
    +6
    Это было круто, особенно второй тайм, с победой!
    Ссылка
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 22.10.2021 00:00
    +6
    Молодцы !
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 21.10.2021 23:58
    +6
    dadaali177188, 21.10.2021 23:57
    Зоря наконец то просралась
    Ждем когда ШД и ДК просрутся
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 21.10.2021 23:57
    +6
    Вітаємо! Нарешті! Зачекались!
    Ссылка
    Webracer
    Webracer, 22.10.2021 00:07
    +5
    Гра сумбурна, рвана, точних передач практично немає, все на відскоках, "на жилах". Але перемога і це радує.
    Ссылка
    М₳✘7777
    online
    М₳✘7777, 22.10.2021 00:04
    +5
    Заря молодец !!!!!второй тайм отлично первый лучше не вспоминать,,, ,начало побед от наших клубах начато в группах еврокубках в этом сезоне ,дальше будут победы Шахтёра и Дынамо!!!!
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 21.10.2021 23:59
    +5
    dadaali177188, 21.10.2021 23:58
    Но команды - это тихий ужас, благо судейка на нашей стороне был
    Второй тайм Заря играла норм,видимо такую тактику выбрал тренер
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.10.2021 23:58
    +5
    А что, возьмут ещё и из группы выйдут, теперь шансы очень даже норм.
    Ссылка
    Igorok Киев
    Igorok Киев, 22.10.2021 00:12
    +4
    Поздравляю Зарю и всех болельщиков, кто верил в победу команды привет тем гусям кто гнал на команду, эксперты хреновы
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 22.10.2021 00:10
    +4
    В Запорожье нужно будет повторить победу ,а потом в Риме и снова в Запорожье
    Ссылка
    grig
    online
    grig, 22.10.2021 00:09
    +4
    По восходящей: Шахтер - 0:5; Динамо - 0:1; Зорька - 1:0.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 22.10.2021 00:06
    +4
    Окрема подяка Галатасараю
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