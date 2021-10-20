ЦСКА София
0 : 0
Заря
21.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

ЦСКА София – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Отличная возможность для луганчан набрать первые очки в группе

  • 20.10.2021 19:23
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ЦСКА София – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Заря Луганск

В четверг, 21 ноября, в столице Болгарии Софии «Заря» в третьем туре группового раунда Лиги конференций сыграет против местного ЦСКА. После предыдущих двух матчей – против итальянской «Ромы» и норвежского «Буде-Глимта», в активе команды Скрипника ноль очков (разница мячей – 1-6). И последнее место в квартете. Армейцы выступают немногим лучше: одно очко после ничьей с норвежцами и разгромное поражение от подопечных Моуринью. «Заря» откровенно разочаровала в стартовых турах, поэтому в «спарке» против болгарской команды должна реваншироваться. Иначе с мыслями о выходе в плей-офф придется расстаться.       

ЦСКА

Софийский клуб в минувшем сезоне занял третье место в национальном чемпионате и стал обладателем Кубка Болгарии. Кроме того, в том же прошлом сезоне армейцы, как и «Заря», сыграли в групповом этапе Лиги Европы. В сезоне нынешнем из-за невысокого клубного рейтинга на попадание в Лигу Европы софийцы не претендовали. Зато довольно бодро прошли сразу три этапа на пути в групповой турнир Лиги конференций, поочередно обыграв латвийскую «Лиепаю», хорватский «Осиек» и чешскую «Викторию».

В текущем чемпионате Болгарии дела у подопечных Стойчо Младенова идут совсем неплохо. На данный момент они являются единственной командой первенства, не знающей горечи поражений. Армейцы расположились на втором месте в таблице, отставая от главного фаворита первенства – «Лудогорец» - всего на два очка. К тому же, ЦСКА по сравнению с лидером имеет одну игру в запасе.

В последнем поединке накануне противостояния с бронзовым призером чемпионата Украины софийцы в непростом поединке одолели идущий на третьем месте «Ботев» - 3:2. За десять минут до конца поединка ЦСКА вел 3:0, однако затем дал слабину, чем едва не воспользовался соперник.

Два гола в игре против пловдивцев за ЦСКА забил эквадорский легионер Хорди Кайседо, являющийся не только лучшим снайпером команды в текущем сезоне, но всего чемпионата: на его счету семь точных ударов.  

«Заря»

Когда луганчане не пробились в групповой этап Лиги Европы, без шансов уступив австрийскому «Рапиду», казалось, что где-где, но в самом слабом еврокубковом соревновании команда Виктора Скрипника будет исправно набирать очки. Но пока что не получается. Причем не получается напрочь: луганчане не заслуживали даже ничейного исхода в двух стартовых встречах, вчистую проиграв и «Буде-Глимту», и «Роме». Чтобы и настроение себе улучшить, и хотя бы сделать вид, что еще не все потеряно в турнирных раскладах, «Заре» просто обязательно нужно побеждать на «Васил Левски». ЦСКА – явно не выше уровнем «Зари». Да и за подбором исполнителей украинская команда как минимум не уступает болгарской.

Однако относительно перспектив команды Скрипника в этом матче есть некоторые опасения. И связаны они, прежде всего, с функциональным и моральным состоянием футболистов. Нестабильность – вот главная отличительная черта «Зари» в нынешнем сезоне. А еще – травмопад (вынужденно вне игры – Шевченко, Назарина, Кабаев, под вопросом участие в игре Вернидуба). А еще – проблемы с одним из лидеров - Кочергиным, которого сослали в дубль. А еще – улетели в Софию после резонансных 1:6 от «Шахтера» в последнем туре УПЛ. В общем, проблем хватает.   

Правда, Скрипник обещал сделать работу над ошибками и наконец-то начать брать очки. Будем надеяться, что так и будет.

История противостояний

Соперники встречались совсем недавно – два года назад, в квалификации Лиги Европы. Тогда луганчане на выезде сыграли в результативную ничью – 1:1, а неделей позже, в Запорожье, одолели армейцев 1:0. 

Прогноз

Терять уже действительно нечего: «Заря» очень многое потеряла в двух предыдущих турах. Поэтому в третьем туре нужно начинать брать очки. При условии двух побед над софийцами, луганчане могут вернуться в борьбу за выход в плей-офф. И соперник этому благоволит, так как его вряд ли можно назвать непроходимым. Однако, вместе с тем, обязательно стоит отметить и очевидные проблемы украинской команды – причем не только в защите, но и в нападении. Да и, похоже, с моральным микроклиматом. Поэтому наиболее вероятным исходом матча в болгарской столице видится ничья. 

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Бусатто, Матей, Мазикоу, Турицов, Лам, Гарей, Йомов, Вьон, Мухар, Вилдсхут, Кайседо

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Громов, Булеца, Шахаб, Аллахьяр. 

21 октября, четверг

ЦСКА София – «Заря»
София. Стадион «Васил Левски». 22:00
ТВ-трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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