Виктор СКРИПНИК: «Логика в футбол не играет»

Наставник «Зари» прокомментировал победу над софийским ЦСКА (1:0)

  • 22.10.2021 11:21
  • 1528 просмотров
  • 5 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Логика в футбол не играет»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями о победе над софийским ЦСКА (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

«Мы рады сегодняшней победе, спасибо всем за поздравления. Логика в футбол не играет. В начале было понятно, что нужно перетерпеть давление соперника, было нелегко это делать. Но с каждой сыгранной минутой мы приобретали все больше уверенности. В первом тайме боролись с соперником, а во втором у него было не так много шансов для реализации созданных моментов», — рассказал Скрипник.

Это первая победа «Зари» в рамках группового этапа Лиги конференций.

Источник — ФК Заря

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    0933333333
    0933333333, 22.10.2021 11:32
    +2
    Квантовый мир Скрипника
    Ссылка
    victorpolo
    victorpolo, 22.10.2021 11:44
    +1
    Александр Гриненко, 22.10.2021 11:42
    Заря должна была проиграть.Но все пошло как то не пологике.(тренер оптимист Скрипник).😆
    как и не должны были Рапиду проигрывать в Австрии... но пошло как то не "пологике"... Я считаю, что с таким составом- это почти подвиг!
    Ссылка
    Barsa
    online
    Barsa, 22.10.2021 11:54
    0
    belerilf1, 22.10.2021 11:53
    у Зари так то состав дороже болгар на несколько млн
    У Зари пол состава не играли вчера
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    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 11:53
    0
    victorpolo, 22.10.2021 11:44
    как и не должны были Рапиду проигрывать в Австрии... но пошло как то не "пологике"... Я считаю, что с таким составом- это почти подвиг!
    у Зари так то состав дороже болгар на несколько млн
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 22.10.2021 11:42 (изменен)
    0
    Заря должна была проиграть.Но все пошло как то не пологике.(тренер оптимист Скрипник).😆
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