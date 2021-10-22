Виктор СКРИПНИК: «Логика в футбол не играет»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями о победе над софийским ЦСКА (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций.

«Мы рады сегодняшней победе, спасибо всем за поздравления. Логика в футбол не играет. В начале было понятно, что нужно перетерпеть давление соперника, было нелегко это делать. Но с каждой сыгранной минутой мы приобретали все больше уверенности. В первом тайме боролись с соперником, а во втором у него было не так много шансов для реализации созданных моментов», — рассказал Скрипник.

Это первая победа «Зари» в рамках группового этапа Лиги конференций.