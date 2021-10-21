ЦСКА София
0 : 1
Заря
21.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЦСКА София –​​​​​​​ Заря – 0:1. Победа в Болгарии. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги конференций

  • 21.10.2021 23:59
  • 3077 просмотров
  • 3 комментария
ЦСКА София –​​​​​​​ Заря – 0:1. Победа в Болгарии. Видео гола и обзор матча
© ФК Заря Луганск. Стадион Васил Левски

21 октября в Софии проходит матч 3-го тура Лиги конференций, в котором играют ЦСКА София и «Заря» Луганск. Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

ЦСКА София – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Аллахьяр Сайядманеш, 65 мин.

События матча
90' Игрок команды ЦСКА София получает красную карточку.
64' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Webracer
    Webracer, 22.10.2021 00:02
    +1
    Треба ще 3 перемоги
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 22.10.2021 00:39
    0
    Webracer, 22.10.2021 00:02
    Треба ще 3 перемоги
    Хотя бы две
    Ссылка
    Alexis
    Alexis, 22.10.2021 00:08
    0
    Красава
    Ссылка
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