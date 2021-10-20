ЦСКА София
0 : 0
Заря
21.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

ЦСКА – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа Лиги конференций

  • 20.10.2021 19:34
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ЦСКА – Заря. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В четверг, 21 октября, состоится матч 3 тура группового этапа Лиги конференций 2021/2022, в котором будут играть болгарский «ЦСКА» и луганская «Заря». Игра пройдет в Софии (Болгария) на поле стадиона «Васил Левски», начало - в 22:00.

В текущем евросезоне луганская команда имеет в своем пассиве только поражения. Сначала в квалификации Лиги Европы она дважды уступила венскому «Рапиду» и вылетела в Лигу конеренций. Там тоже дела идут плохо - в первом туре на выезде подопечные Скрипника уступили норвежскому «Буде-Глимту» (1:3,) а во втором туре дома - итальянской «Роме» (0:3). Кроме того, в национальном первенстве луганские футболисты были унижены донецким «Шахтером» (1:6). Болгарская команда тоже звезд с неба не хватает, но имеет в своем активе одно очко - после поражения от итальянцев (1:5) получилось сыграть вничью с «Буде-Глимтом» (0:0). Поэтому очная встреча будет иметь большое значение для сохранения шансов на выход из группы для обеих команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЦСКА» - «Заря».

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Источник — Sport.ua

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