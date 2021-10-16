ВИДЕО. Шедевральный дубль за две минуты в чемпионате Румынии

Вчера «Гез-Метан» в матче второго дивизиона чемпионата Румынии дома обыграл «Динамо» Бухарест со счетом 2:1. Главным героем матча стал хавбек «Газ-Метана» Роналдо Дэкону.
На 35-й минуте он открыл счет в матче роскошным ударом в девятку примерно с 25 метров. Едва успели гости развести с центра поля, как Дэкону сотворил еще один шедевр, по невероятной траектории забросив мяч за шиворот вратарю «Динамо» в ту же девятку:
RONALDOOOOOOOOOOO 💥— Fox Football (@FOXFOOTBALL) October 16, 2021
Ronaldo Deaconu scored two BANGERS in Romania's Liga 1 division this morning 🤯 pic.twitter.com/KoVtZv13TQ
Источник — Twitter
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