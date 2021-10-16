ВИДЕО. Шедевральный дубль за две минуты в чемпионате Румынии

Роналдо Дэкону сотворил шедевр во втором дивизионе чемпионата Румынии

  • 16.10.2021 12:53
  • 857 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Шедевральный дубль за две минуты в чемпионате Румынии

Вчера «Гез-Метан» в матче второго дивизиона чемпионата Румынии дома обыграл «Динамо» Бухарест со счетом 2:1. Главным героем матча стал хавбек «Газ-Метана» Роналдо Дэкону.

На 35-й минуте он открыл счет в матче роскошным ударом в девятку примерно с 25 метров. Едва успели гости развести с центра поля, как Дэкону сотворил еще один шедевр, по невероятной траектории забросив мяч за шиворот вратарю «Динамо» в ту же девятку:

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 13:24
    0
    второй гол больше смешной чем шедевральный
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 16.10.2021 13:21
    0
    Опроверг про "дважды в одну реку", причем за 2 минуты
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    MARMUR
    online
    MARMUR, 16.10.2021 13:20
    0
    Lesovij7, 16.10.2021 12:58
    Покупаем
    Причём срочно !!
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    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 16.10.2021 13:15
    0
    Рональьдоооо !!! из Газ Метана Ну а голы - красавцы, конечно!
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    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 16.10.2021 12:58
    0
    Покупаем
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